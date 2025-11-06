Son Mühür/ Beste Temel - Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulamaya konulan Harezmi Eğitim Modeli doğrultusunda planlanan “Harezmi Eğitim Modeli Öğretmen Eğitimleri”, İzmir’de start aldı. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023’ten bu yana yürütülen çalışmalar, 2025–2026 eğitim öğretim yılında da devam edecek. 03–07 Kasım 2025 tarihlerini kapsayan eğitimler, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Dört ilçede eş zamanlı oturum

Eğitim programının ilk etabında Aliağa, Karabağlar, Karşıyaka ve Torbalı ilçelerinde eş zamanlı oturumlar yapıldı. Bu oturumlar ile öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında sürece bilinçli, donanımlı ve aktif şekilde katılım sağlamaları hedeflendi. Programda Harezmi Eğitim Modeli’nin felsefesi, uygulama adımları ve örnek ders planlamaları üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapıldı.

21. yüzyıl becerileri merkeze alındı

Harezmi Eğitim Modeli; disiplinler arası düşünme, üretkenlik, problem çözme, algoritmik düşünme, iş birliğine dayalı öğrenme ve eleştirel bakış gibi becerileri geliştirmeyi amaçlayan yenilikçi bir yaklaşım niteliğinde. Model; bilgisayar bilimleri, fen ve matematik, sanat ve tasarım, spor bilimleri, sosyal bilimler ve dil bilimleri alanlarını bütünleşik şekilde ele alarak öğrencilerin bu kazanımları yaşamla ilişkilendirmelerine olanak tanıdı.

Bütüncül gelişim hedefi

Bu yaklaşım kapsamında öğrenciler akademik gelişimin yanında sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel açıdan da destek aldı. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, gençlerin millî ve manevi değerlerle donanmış, yenilikçi, sorgulayıcı ve çözüm odaklı bireyler olarak yetişmesini amaçladı.