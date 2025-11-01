Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını sağlamak ve yerel ölçekte çözüm önerilerini doğrudan sahadan dinlemek amacıyla başlattığı bölgesel istişare toplantılarının Karadeniz durağını Trabzon’da gerçekleştirdi. AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya; komisyon üyeleri, kamu kurumlarının temsilcileri, yerel yöneticiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, engelli bireyler ve aileleri katılım sağladı. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Komisyon Başkanı Dr. Kasapoğlu, “Bizim için engellilik politikası; masadan değil, sahadan konuşulması gereken bir alandır. Doğru politikaları önermenin yolu; hanelerden, okullardan, atölyelerden ve hayatın içinden geçer.” diyerek saha temelli yaklaşımlarının altını çizdi.

“Amacımız sadece rapor hazırlamak değil”

Kasapoğlu, bu toplantıların yalnızca bir istişare değil, aynı zamanda ortak akılla çözüm üretme süreci olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Yerelden genele giden yol, sahadan geçen yoldur. Bugün burada konuşulan her cümle, bu raporun ana malzemelerini oluşturuyor. Amacımız sadece bir rapor yazmak değil; erişilebilir ve kapsayıcı bir Türkiye’yi daha da güçlendirmektir.”

“Engel, toplumun önüne konur”

Eğitim, istihdam, sağlık, erişilebilirlik, kültür, sanat ve spor gibi pek çok alanda bütüncül bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayan Kasapoğlu, “Engel dediğimiz şey çoğu zaman insanın önüne değil, toplumun önüne konur. Bizim görevimiz o engeli sistemden, mekandan, dilden ve alışkanlıklardan temizlemek.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda erişilebilirlikten özel eğitime, sosyal destekten istihdama kadar birçok başlık ele alındı. Komisyon, engelli bireylerin sadece “destek alan” değil, aynı zamanda “topluma katkı sunan” bireyler olmasını hedefleyen bir yaklaşım benimsiyor. Kasapoğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı: v“Bizim sözümüz net: Hiç kimse, hiçbir şehir, hiçbir birey, hiçbir hayal dışarıda kalmayacak. Türkiye’nin tüm imkanları, tüm evlatlarınındır. Bugün Trabzon’da başlayan bu diyalog, yarın Türkiye’nin dört bir yanında karşılığını bulacak.”

Komisyon heyeti, toplantı öncesinde Trabzon’daki özel eğitim kurumlarını, rehabilitasyon merkezlerini ve yerel yönetimlerin engelsiz yaşam projelerini yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu.