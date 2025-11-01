MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, “Partimizce düzenlenen etkinliklere gösterilen büyük toplumsal teveccüh, 'Terörsüz Türkiye' hamlesinin halka mal olduğunun ve en geniş çerçevede kabul gördüğünün işaretidir. MHP, 'Terörsüz Türkiye' olgusu istikametindeki çabalarını nihai hedefe varılıncaya kadar durmaksızın sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Yalçın, “Terörsüz Türkiye” anlayışının devlet politikası haline gelmesiyle birlikte bu yönde yürütülen toplumsal çalışmaların güç kazandığını belirtti. Partisinin, ülke genelinde barış ve huzurun tesis edilmesi için sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

Geniş kapsamlı faaliyet programı

“'Terörsüz Türkiye' olgusunu ilk günden itibaren toplumun bütün kesimlerine kalıcı olarak benimsetmek maksadıyla partimizce çok sayıda etkinlik düzenlenmekte ve hayata geçirilmektedir. Son olarak partimizin bütün kurul üyeleriyle milletvekillerinin; il, ilçe ve belde teşkilatlarının, belediye başkanlarının etkin olarak katıldığı geniş kapsamlı bir yeni faaliyet programı başlatılmıştır. Bu kapsamda, 24 Ekim'den itibaren düzenlenen 'Hayırlı Günler Komşum' temalı ziyaretler ve milletimizin bütün kesimleriyle buluşmanın sağlandığı 'Derdiniz Derdimizdir' konulu sohbetler, coşku ve heyecanla devam etmektedir.”

55 il, 599 ilçede bin 435 etkinlik

Yalçın, yurt genelinde il, ilçe, belde ve köylerde ev ziyaretleri gerçekleştirildiğini, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelinerek vatandaşların taleplerinin dinlendiğini ifade etti.

Ayrıca, “24 Ekim 2025 tarihinde başlattığımız yeni faaliyet ve çalışma programında bugüne kadar 55 il ve 599 ilçede toplam bin 435 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bahse konu ziyaret ve sohbetlere milletimizce yoğun ilgi gösterilmektedir” diyen Yalçın, bu programların partinin halkla bağını daha da güçlendirdiğini belirtti.

MHP’li Yalçın açıklamasını, “Partimizce düzenlenen etkinliklere gösterilen büyük toplumsal teveccüh, 'Terörsüz Türkiye' hamlesinin halka mal olduğunun ve en geniş çerçevede kabul gördüğünün işaretidir. MHP, 'Terörsüz Türkiye' olgusu istikametindeki çabalarını nihai hedefe varılıncaya kadar durmaksızın sürdürecektir” sözleriyle tamamladı.