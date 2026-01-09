Son Mühür- İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği dikkat çekici konuşmayla trafik yasasında öngörülen yeni düzenlemeleri sert bir dille eleştirdi. Yasama sürecindeki aceleci tavrı "öngörüsüzlük" olarak tanımlayan Kırkpınar, fahiş oranlara ulaşan trafik cezalarının toplumsal huzuru ve sosyal adaleti temelinden sarstığı uyarısında bulundu. Vatandaşların ekonomik bir labirente itilmemesi gerektiğini savunan İzmir Milletvekili, güvenli yolların anahtarının ağır yaptırımlar değil, adaletli bir sistem olduğunu vurguladı.

Yasama sürecindeki "Hız" takıntısına tepki

Düzenlemenin mutfakta yeterince olgunlaşmadan meclis gündemine taşındığını belirten Kırkpınar, teklifin yasalaşma sürecindeki usul hatalarına dikkat çekti. "Neden ilgili ihtisas komisyonu yerine Adalet Komisyonu tercih edildi?" sorusuna verilen "İşlemlerin hızlı bitmesi gerek" cevabını bir "yönetim zafiyeti itirafı" olarak nitelendiren Kırkpınar, paydaşların görüşü alınmadan hazırlanan metinlerin yasama kalitesini aşağı çektiğini ifade etti. Meclis’in itibarının bu tür "ben yaptım oldu" yaklaşımlarıyla zedelendiğini dile getiren Kırkpınar, aylarca bekletilen bir teklifin neden aniden "acil" koduyla getirildiğini ve eksiklikler nedeniyle neden geri çekildiğini sorguladı.

"Trafik cezaları gizli bir ek bütçe kaynağı olmamalı"

Trafikte güvenliği sağlamanın yolunun sadece cezaları astronomik rakamlara çıkarmak olmadığını savunan Kırkpınar, 80 bin liraya kadar dayanan kademeli ceza sisteminin alt gelir grubunu ve özellikle şoför esnafını darboğaza sürükleyeceğini belirtti. Bu cezaların ödeme gücü gözetilmeden uygulanmasının, geçimini direksiyon başında sağlayan kamyoncu ve otobüsçü esnafı üzerinde ölçüsüz bir baskı oluşturduğunu vurguladı. Cezalardaki bu devasa artışların kamuoyunda "ek bütçe oluşturma çabası" algısı yarattığına değinen İzmir Milletvekili, devletin kendi vatandaşına bir mali kaynak veya gelir kapısı gözüyle bakmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Eğitim odaklı ve adil bir trafik kültürü çağrısı

Modern trafik kültürünün sadece yaptırımlarla değil, köklü bir eğitim ve toplumsal sorumluluk bilinciyle inşa edilebileceğini hatırlatan Kırkpınar, Avrupa örneklerine dikkat çekti. Adil olmayan bir ceza sisteminin sadece imtiyazlı bir azınlık yaratacağını belirten Kırkpınar; trafik cezalarının vatandaşın gelir düzeyine göre kademeli hale getirilmesi, radar yerleşimlerinin şeffaf ve uyarıcı şekilde planlanması gibi somut çözüm önerileri sundu. Trafik eğitiminin okul öncesi dönemden itibaren müfredata dahil edilmesi gerektiğini savunan İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, konuşmasını "Devlet vatandaşına tuzak kuran değil, rehberlik eden ve yol gösteren bir otorite olmalıdır" sözleriyle noktaladı.