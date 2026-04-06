Son Mühür/ Atakan Başpehlivan- İzmir Meslek Fabrikası’nın tahliye sürecinde sular durulmuyor. Sabah saatlerinde emniyet güçlerinin müdahalesi ve barikatların aşılmasıyla başlayan gerginlik, tesislerdeki pankartların indirilmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Eski CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan, yaşanan duruma sert sözlerle tepki gösterirken, tahliye kararı İzmir siyasetinde derin bir çatlağa yol açtı.

TOMA ve çevik kuvvet sahada

İzmir Meslek Fabrikası’nda bir süredir devam eden belirsizlik, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yerini sıcak bir çatışma ortamına bıraktı. Tesisin tahliye edilmesi yönündeki kararın uygulanması için bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi. Büyükşehir belediyesi çalışanları ve işçiler, fabrikanın girişine barikatlar kurarak destek kuvvetlerin içeri girmesini engellemeye çalıştı. Ancak emniyet güçlerinin müdahalesiyle barikatların kısa sürede aşılması, alanda tansiyonun kontrol edilemez hale gelmesine neden oldu. Polisin biber gazlı müdahalesi sonucu yaşanan arbedede işçiler ve güvenlik güçleri karşı karşıya gelirken, bölgedeki bekleyişin yerini çatışma görüntüleri aldı.

Pankartlar indirildi

Olayların fitili sadece fiziksel müdahaleyle değil, siyasi temsiliyete yönelik kısıtlamalarla da ateşlendi. Tahliye sürecini yerinde takip etmek isteyen CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, emniyet güçleri tarafından binaya sokulmayarak kapıda bekletildi. Bir halk temsilcisinin tesise girişinin engellenmesi tepkileri artırırken, son hamle fabrikadaki sembollere yönelik oldu. Meslek Fabrikası’nın duvarlarında ve çevresinde asılı olan, işçilerin ve belediyenin iradesini temsil eden pankartların tek tek indirilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Pankartların sökülmesi, alanda direnişini sürdüren kitle tarafından "irade gaspı" olarak nitelendirildi.

Ozan Uyan’dan sert çıkış: "Akşam nasıl uyuyorsunuz?"

Pankartların indirilmesine en sert tepki, CHP İzmir Eski Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan’dan geldi. Yaşananları bir "vefasızlık" ve "nezaketsizlik" olarak tanımlayan Uyan, operasyonu yürütenlere yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Uyan, yaptığı açıklamada, "Bir lafınızı kırmadık, bir dediğinizi ikiletmedik; bize böyle mi davranacaksınız? Pankartı indirince mutlu mu oldunuz? Siz akşamları yastığa başınızı koyduğunuzda nasıl uyuyorsunuz?" ifadelerini kullanarak vicdani bir muhasebe çağrısında bulundu.

Pankart hamlesi sonrası yol kapatma eylemi

Fabrika duvarlarındaki pankartların emniyet güçlerince indirilmesi, alandaki gerilimi sokağa taşırdı. Sembolik önemi olan görsellerin sökülmesine tepki gösteren eylemciler ve belediye işçileri, tesisi çevreleyen ana güzergaha çıkarak yolu trafiğe kapattı. Pankartların indirilmesini protesto eden vatandaşlar, sloganlar eşliğinde ulaşımı durdurarak yaşananlara dikkat çekti. Yolun trafiğe kapanmasıyla birlikte bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Meslek fabrikasından indirilen pankart şehitler caddesinde bulunan üst geçite asılmaya çalışıldı. CHP örgütünden baI yöneticilere kolluk kuvvetleri müdahale etti. Biber gazı sıktı. Pankart üst geçitten indirildi.