Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında krize yol açan Konak-Halkapınar’daki Meslek Fabrikası’na ilişkin süreç sürüyor. Belediyenin meslek edindirme kursları için atölye olarak kullandığı bina için vakıflar bölge müdürlüğünün yazısıyla tahliye süreci başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davada verilen “yürütmenin durdurulması” kararı, savunmaların alınmasının ardından kesinleşti. Mahkeme, vakıflar lehine hüküm kurarak belediyenin alanı boşaltmasının önünü açan kararı taraflara iletti. Vakıf yetkililerinin emniyet eşliğinde tahliye ve tespit işlemleri için binaya gelmesiyle birlikte gerilim yaşandı.

Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün “Bayezid Baba Vakfı” adına tescillediği taşınmazın resmi kayıtlara göre 4 bin 370 metrekare olduğu görüldü. Konak Halkapınar Şehitler Caddesi üzerindeki yapı, kayıtlarda “kargir un fabrikası” olarak yer alıyor. 8 Ekim 2025 tarihli işlemde Konak Tapu Müdür Yardımcısı İbrahim Aslan’ın imzası bulunurken, edinme nedeni “tapu senedi” olarak belirtiliyor. Kayıtlarda vakfın hissesi ise “tam” olarak görünüyor.

Detaylar belli oldu