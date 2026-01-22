İzmir’de mülkiyeti tartışma konusu olan tarihi Meslek Fabrikası binasıyla ilgili hukuki süreçte önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan binanın tahliyesine ilişkin işlem, mahkeme kararıyla geçici olarak durduruldu.

Tapu devri sonrası tahliye süreci başlatılmıştı

Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi’nde yer alan ve uzun yıllardır belediye hizmet alanı olarak kullanılan Meslek Fabrikası binasının tapusu, geçtiğimiz ekim ayında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tescil işlemiyle belediyeden alınarak Bayezid Baba Vakfı adına kaydedilmişti.

Bu gelişmenin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün talebiyle Konak Kaymakamlığı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi kapsamında binanın 7 gün içinde boşaltılması yönünde tahliye tebligatı göndermişti.

Belediyeden hukuka aykırılık itirazı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, söz konusu tahliye kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak yargı yoluna başvurdu. Belediye tarafından yapılan başvuruda, taşınmazın vakıf yoluyla oluşmadığı, kamu hizmeti amacıyla kullanıldığı ve kamu yararının gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca mülkiyet devrine ilişkin davaların halen devam ettiği, tapu tesciline yönelik olarak açılan davada ihtiyati tedbir kararının bulunduğu da mahkemeye sunulan itirazlar arasında yer aldı.

Mahkemeden “telafisi güç zarar” vurgusu

Davayı değerlendiren İzmir 5. İdare Mahkemesi, tahliye işleminin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğine hükmetti. Mahkeme, davalı idarelerin savunmaları alınana kadar yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Savunma için 30 gün süre tanındı

Mahkeme kararında, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Konak Kaymakamlığı’na savunmalarını sunmaları için 30 günlük süre verildiği belirtildi. Bu süre boyunca tahliye işlemlerinin askıya alındığı kaydedildi.

Nihai karar savunmaların ardından verilecek

Belediye ekiplerinin binadaki faaliyetlerini sürdürdüğü süreçte alınan bu karar, tahliye işlemlerini geçici olarak durdurmuş oldu. Davalı kurumların savunmalarını sunmasının ardından mahkeme, yürütmenin durdurulmasına ilişkin nihai kararını yeniden değerlendirecek.