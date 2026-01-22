Son Mühür - Beste Temel / İZFAŞ organizasyonu ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir – 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, yeni sezon koleksiyonlarının sergilendiği defilelerle kenti moda dünyasının odağına taşıdı. Fuarda Türkiye’nin 11 şehrinden ve sekiz ülkeden gelinlik, damatlık, abiye, aksesuar ve çocuk giyim alanlarında faaliyet gösteren 203 katılımcı yer aldı.

Yeni sezon trendleri podyuma çıktı

Fuar kapsamında kurulan özel defile alanında gerçekleştirilen gösterilerde, gelinlik, damatlık ve abiye koleksiyonları estetik, zarafet ve yenilikçi tasarım anlayışıyla sunuldu. Defileler, sektör profesyonelleri ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Ünlü mankenler aynı podyumda

Tasarımcı Erkan Yılmaz imzalı “World of the Fashion” karma defilesi, Türkiye’nin tanınmış mankenlerini aynı podyumda buluşturdu. Güzide Duran, Özge Ulusoy, Demet Şener, Ece Gürsel, Wilma Elles, Ivana Sert, Gizem Özdilli, Simge Tertemiz, Özlem Yıldız ve Rönesans Model Ajans mankenlerinin yer aldığı defilenin koreografisini Akif Örük üstlendi. Yılmaz, organizasyon için İZFAŞ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Wilma Elles fuara oğluyla katıldı

Defile sonrası yapılan açıklamalarda mankenler, podyumda rekabetten uzak, ekip ruhuna dayalı bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti. Öte yandan Wilma Elles, fuara oğlu Leon Mirza ile katıldı. Defile sonrası kuliste bebeğiyle ilgilenen Elles, performansıyla da izleyicilerden beğeni aldı.

Altı markanın koleksiyonları sergilendi

Günün ikinci defilesi “Elegance Fashion Show”, Serkan ve Gökhan Duman koreografisiyle sahnelendi. Altı markanın 62 parçadan oluşan gelinlik ve abiye koleksiyonlarının sunulduğu defile, dans gösterileriyle zenginleştirildi. Defilenin sunuculuğunu Özge Ulusoy, Ivana Sert, Ece Gürsel ve Wilma Elles üstlendi.

“Dünya fuarları arasında özel bir konumda”

Wedding Style tarafından, Duman Ajans organizasyonunda gerçekleştirilen karma defilede ise 15 firmanın hazırladığı 75 parçalık gelinlik, damatlık ve abiye koleksiyonları podyuma taşındı. Wedding Style Dergisi yayıncısı Nalan Oğuz, IF Wedding Fashion İzmir’in uluslararası niteliğiyle dünya fuarları arasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, çok sayıda markanın aynı podyumda buluşmasının sektörde önemli bir sinerji oluşturduğunu ifade etti. Oğuz, fuarın markaları yurt içi ve yurt dışından gelen alıcılarla doğrudan buluşturduğunu vurguladı.