Son Mühür / Türkiye, turizmde rekor kırarken; İzmir pastadan yeterince pay alamadı. Yaşananlar hem konaklama hem de seyahat acenteciliği yapan pek çok kişiyi derinden etkilerken; İzmir merkezli bir tur şirketinin iflas ettiği duyuruldu. İzmir merkezli olarak başta otel, yurt içi ve yurt dışı tur, uçak bileti satışı yapan Otel Extra markası ve web sitesi ile hizmet veren Otelci Turizm Ticaret Limited Şirketi hakkında iflas tasfiyesinin, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 218. maddesi uyarınca basit tasfiye usulüyle yürütülmesine karar verildi.

Alacaklılara çağrı yapıldı

Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde alacak ve iddialarını bildirmeleri gerektiği duyuruldu. Ayrıca bu süre içinde, alacaklılardan birinin gerekli giderleri peşin yatırması halinde tasfiyenin adi tasfiye usulüyle yapılmasının talep edilebileceği hatırlatıldı. Karar, İİK’nın 218’inci maddesi gereğince kamuoyuna ilan edildi.

‘İmkansız hale geldi’ demişlerdi

Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan firma, şu ifadeleri kullanmıştı: ''Ülkemizin de içinde olduğu ve küresel anlamda yaşanan ekonomik krize karşı bugüne değin otelextra markası ile faaliyet gösteren firmamızda, öz kaynaklarımız ile siz değerli misafirlerimize/müşterilerimize hizmet vermeyi bir borç bildik. Ne var ki gelinen noktada firmamızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar artık tahammül edilemez bir hal almış, firmamızın ticari hayatına bu koşullarda devam edebilmesi imkansız hale gelmiştir.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/3724 sayılı soruşturma dosyası içerisinde yer alan ve firmamıza karşı işlenmiş dolandırıcılık suçu sebebi ile şirketimiz borçlarını ödeyemez, taahhütlerini yerine getiremez bir duruma düşmüştür. Bu durumu yaratan şüpheliler hakkında gerekli yasal müracaatlar yapılmış olmasına karşılık hali hazırda mevcut mali tablomuzda borca batıklık hali oluşmuş ve bu durum mevcut mali veriler ışığında telafisi imkansız bir hal almıştır. Tüm şirket alacaklılarımızın haklarının ziyaa uğramaması zımnında ilan ve bilgi mahiyetli olarak işbu duyuruyu yapmayı üzüntülerimiz dahilinde bir borç bilmekteyiz. Saygılarımızla.''