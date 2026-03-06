Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği modern ulaşım çözümlerine bir yenisini daha ekleyerek yayaların güvenliğini merkeze alan stratejik bir adımı Vasıf Çınar Bulvarı’nda attı. Araç trafiği ile yaya sirkülasyonunun en yoğun olduğu noktalardan biri olan bu aks üzerinde, hız kontrolünü sağlayan ve yaya görünürlüğünü artıran "yükseltilmiş yaya geçidi" uygulaması tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Vasıf Çınar Bulvarı’nda güvenli geçiş dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel hareketliliğin kalbinde hem araç akışını optimize etmek hem de yaya güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yenilikçi uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, kentin sembolik noktalarından biri olan Vasıf Çınar Bulvarı ile Şevket Özçelik Sokağı’nın kesiştiği kavşak noktasında kapsamlı bir trafik düzenlemesi gerçekleştirildi. Bölgedeki mevcut yaya geçidi, modern şehircilik standartlarına uygun olarak yükseltilmiş bir yapıya kavuşturuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda tamamlanan geçit, yüksek fark edilebilirlik sağlayan termoplastik boyalarla işaretlendi ve gerekli trafik uyarı tabelalarıyla donatılarak yaya kullanımına hazır hale getirildi.

Araç hızları düşecek, yaya güvenliği artacak

Yükseltilmiş yaya geçidi uygulaması, sadece yayalara ayrılmış bir alan oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda doğal bir hız kesici işlevi görerek bulvar üzerindeki trafik güvenliğini de perçinliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Konak Bölge Sorumlusu Anıl Can Tanrıverdi, projenin temel amacının hız yönetimi olduğunu vurguladı. Tanrıverdi, Vasıf Çınar Bulvarı’ndaki yüksek araç yoğunluğunun yaya geçişlerini zorlaştırdığına dikkat çekerek, yeni düzenleme sayesinde araçların geçit noktasına gelmeden hızlarını düşürmek zorunda kaldığını, böylece yayaların çok daha güvenli ve dikkatli bir şekilde karşıya geçebildiğini ifade etti.

"Trafik güvenliğinde iyileştirme çalışmaları aralıksız sürecek"

Belediye yetkilileri, kentin farklı noktalarında benzer trafik düzenlemelerinin devam edeceği mesajını verdi. Konak bölgesindeki bu iyileştirmenin bir başlangıç olduğunu belirten Anıl Can Tanrıverdi, İzmir genelinde trafik güvenliğini tehdit eden unsurların tek tek tespit edildiğini ve iyileştirme süreçlerinin planlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hedefi, yaya odaklı bir kent içi ulaşım kültürü oluşturarak trafik kazalarını minimize etmek ve İzmirlilerin sokaklarda çok daha konforlu hareket etmelerini sağlamak.

