İzmir’in Buca ilçesinde düzenlenen yasaklı madde operasyonunda, büyük miktarda sentetik hap ve skunk maddesi ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Yüklü miktarda yasaklı maddeye el konuldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca’da bir depoda yasaklı madde stoklandığı ve sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda, çok sayıda yasaklı maddeler ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki sorgulama ve soruşturma işlemleri devam ediyor. Yetkililer, operasyonun yasaklı madde ticaretinin önlenmesine yönelik önemli bir adım olduğunu açıkladı.