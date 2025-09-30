Son Mühür/ Begüm Mol - Buca Belediyesi’nin 6 farklı noktada ücretsiz hizmet veren Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri, artan eğitim masrafları karşısında dar gelirli ailelere umut oldu. 48-72 ay aralığındaki yüzlerce çocuk, hem kaliteli eğitim alıyor hem de sosyalleşme imkânı buluyor.

Dar gelirli ailelere destek

Eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle hayata geçirilen Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri, ailelerin ilk tercihlerinden biri haline geldi. Tamamen ücretsiz olan hizmetin aile ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten veliler, Buca Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Öğretmenlerimiz çok ilgili”

Velilerden Derya Karadağ, mahalle ortamlarının çocukların sosyalleşmesi için yeterli olmadığını belirterek, “Burada öğretmenlerimiz çok ilgili. Eğitim açısından çok faydalı oluyor. Ücretsiz olması da aileler için çok değerli” dedi.

“Çocuğumun dil gelişimi ilerledi”

Veli Deniz Eroğlu, oğlunun merkeze başladıktan sonra kaynaşma sorununu aştığını ve dil gelişiminde önemli ilerleme sağladığını ifade etti: “Dışarıda bu eğitimler çok yüksek maliyetlerle veriliyor. Buranın ücretsiz olması bizim için büyük şans. Çocuğumun yaşıtlarıyla aynı eğitimi alabilmesi çok kıymetli.”

“Huyu değişti, çok mutlu oldu”

Veli Ayşe Keskin ise çocuğunun merkeze başladıktan kısa süre sonra davranışlarında olumlu değişim yaşandığını vurgulayarak, “Oğlum beş günde çok farklılaştı, artık daha mutlu. Böyle bir imkân sunduğu için Buca Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

Altı merkezde yüzlerce çocuk eğitim görüyor

Buca Belediyesi’nin Şirinyer, Gediz, Kozağaç, Ufuk, Yenigün ve Buca Koop’ta bulunan merkezlerinde her yıl yüzlerce çocuk ücretsiz eğitim alıyor. Merkezlerde kontenjan dahilinde 40 çocuk öğrenim görürken, dersler hafta içi sabah ve öğle grupları halinde veriliyor. Çocuklar temel becerilerini geliştirerek ilkokula daha hazır bir şekilde başlama fırsatı buluyor.