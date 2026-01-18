İzmir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, sahte kadın profilleriyle vatandaşları tuzağa düşürüp kendilerini “uzlaştırmacı avukat” olarak tanıtan bir suç örgütüne yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sahte profillerle başlayan tuzak

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, liderliğini A.S.G.’nin yaptığı suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 2024 yılı boyunca ülke genelinde 235 vatandaşla sahte kadın profilleri üzerinden iletişim kurduğu belirlendi.

Şüphelilerin, kurdukları temas sonrası mağdurlardan cinsel içerikli görüntüler temin ettiği, ardından bu görüntüleri baskı unsuru olarak kullandığı ortaya çıktı.

“Hakkınızda dava açıldı” yalanıyla korkuttular

Soruşturma dosyasına göre, suç örgütü üyeleri elde ettikleri görüntülerin ardından mağdurları telefonla arayarak kendilerini “uzlaştırmacı avukat” olarak tanıttı. Vatandaşlara “Cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı” denilerek korku ve panik yaratıldı.

Şüphelilerin, bu yöntemle mağdurlardan “uzlaştırma ücreti” adı altında para talep ettiği tespit edildi. Yapılan hesaplamalarda, suç örgütünün bu yolla 15 milyon TL’den fazla haksız kazanç sağladığı belirlendi.

9 ilde eş zamanlı operasyon

Kimlikleri tespit edilen 30 şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, 13 Ocak’ta İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Kırklareli, Karabük ve Mardin illerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalandı.

15 şüpheli cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.