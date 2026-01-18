Son Mühür/Seçil Ünlü- Dikili’nin kültürel yaşamına damga vuran yerel müzik topluluğu Grup Mihman, 16 Ocak 2026 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir müzik şölenine imza attı. Sanatseverlerin yoğun bir katılım gösterdiği bu özel gecede, binlerce yıllık Anadolu kültürü notalarla yeniden hayat buldu. Salonun kapasitesini aşan ilginin yaşandığı etkinlik, Dikili’nin sanata olan tutkusunu gösterdi.

Asırlık ozanların sesi Dikili’de yankılandı

Grup Mihman, konser süresince 15. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar ulaşan geniş bir repertuarı dinleyicilerin beğenisine sundu. Anadolu’nun kadim ozanlarının türkülerini ve deyişlerini ustalıkla yorumlayan grup, izleyicileri tarihsel bir yolculuğa çıkardı. Sahnedeki performanslarıyla büyük takdir toplayan topluluk, geleneksel eserleri modern bir ruhla harmanlayarak katılımcılardan tam not aldı.

Semah ekibi geceye manevi bir renk kattı

Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri de Bergama Pir Sultan Abdal Derneği Semah Ekibi’nin sahne alması oldu. Müzik ve inancın estetikle birleştiği semah gösterisi, konserin atmosferini bambaşka bir boyuta taşıdı. Görsel ve işitsel bir şölen sunan ekip, izleyiciler tarafından büyük bir dikkat ve hayranlıkla takip edildi.

Cemevi ev sahipliğinde sanat dolu bir gece

Dikili Cemevi’nin ev sahipliğinde ve organizasyonunda gerçekleştirilen bu kültürel buluşma, kentin mülki ve yerel idarecilerini de bir araya getirdi. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün de bizzat takip ettiği konser, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği coşkulu bir ortamda gerçekleşti. Gecenin sonunda sahne alan sanatçılar ve semah ekibi, izleyicilerin bitmek bilmeyen alkışları eşliğinde sahneden ayrıldı.