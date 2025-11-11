Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi tarafından kente kazandırılan Cumhuriyet Kütüphanesi, kısa sürede Bucalıların uğrak adresi haline geldi. Açıldığı günden itibaren özellikle çocukların ilgisini çeken kütüphane, zengin kaynaklarıyla minik okurlara eğitim ve kültür desteği sağladı.

Tarihi Ernest Balladur Köşkü'nde hizmet veren kütüphane, binin üzerinde çocuk kitabını bünyesinde barındırdı. Farklı yaş gruplarına uygun, eğitici ve eğlenceli eserlerle donatılan çocuk kitaplığı, küçük yaştaki kitapseverlere okuma sevgisi aşılayan bir ortam sundu.

“Geleceğimiz burada yetişti”

Cumhuriyet Kütüphanesi’nden en fazla çocukların faydalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, tesisin amacına uygun şekilde kullanıldığını ifade etti.

Başkan Duman, çağdaş ve aydınlık bir geleceğin okuyan, araştıran ve sorgulayan nesillerle mümkün olacağına dikkat çekti. Duman, “Cumhuriyetimizin adını taşıyan bu kütüphane, çocuklarımızın bilgiye erişim ve eşit koşullarda eğitim alma hakkının bir teminatıdır. Tüm ailelerimizi, çocuklarını bu ücretsiz ve zengin dünyaya yönlendirmeye davet ediyorum. Kitaplar, Buca’nın geleceğini aydınlatmayı sürdürecek” dedi.

Minik okurdan anlamlı çağrı

Kütüphanenin düzenli ziyaretçilerinden 11 yaşındaki Ecrin Coşkun, kitap okumanın hayatındaki yerini anlatarak yaşıtlarına seslendi. Coşkun, “Çok fazla kitap okuduğum için maddi olarak zorlanıyordum, burayı keşfettikten sonra büyük bir rahatlık hissettim. Ayrıca burada sadece kitap okumadık; geçtiğimiz günlerde çiçek diktik, çok eğlendik ve yeni arkadaşlar kazandık. Aynı kitabı okuduğumuz arkadaşlarımla sohbet etmek beni çok mutlu etti. Herkes kitap okumalı” dedi.