Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İzmir temsilcisi Altınordu’yu ziyaret ederek kulüp tesislerinde incelemelerde bulundu. Ziyarette Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Hacıosmanoğlu’na AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik etti.

Ziyaret Metin Oktay Yerleşkesi’nde gerçekleşti

Altınordu Kulübü’nün yaptığı açıklamaya göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan Metin Oktay Yerleşkesi’ni ziyaret etti. Burada Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Hacıosmanoğlu, kulübün yatırımlarını yerinde inceledi.

Altınordu’dan Hacıosmanoğlu’na forma hediyesi

Ziyaret sırasında Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na kulüp forması hediye etti. Görüşmede Türk futbolunun geleceği ve altyapı yatırımları üzerine fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kasapoğlu da ziyarete katıldı

TFF Başkanı’na ziyareti sırasında AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti. Kasapoğlu, Altınordu’nun Türk futboluna kazandırdığı altyapı çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Altınordu’nun yatırımları ilgi çekti

Türk futbolunda altyapı modeliyle öne çıkan Altınordu, genç oyunculara yaptığı yatırımlarla biliniyor. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun bu ziyareti, kulübün Türk futboluna sunduğu katkıların yerinde değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.