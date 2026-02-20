Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin 30 ilçesini kapsayan geniş çaplı Ramazan dayanışması tüm hızıyla devam ediyor. Gaziemir’de yakılan ilk meşalenin ardından, bereket sofralarının ikinci durağı Bayraklı oldu. Toplumsal birliği ve paylaşma kültürünü kentin her noktasına ulaştırmayı hedefleyen program kapsamında, Bayraklı Org. Nafiz Gürman Kapalı Pazaryeri binlerce vatandaşın ortak iftar alanına dönüştü. Yaklaşık 2 bin 500 İzmirlinin aynı sofrada buluştuğu organizasyon, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Başkan Cemil Tugay’dan gelecek vurgusu ve yoğun ilgi

İftar programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve yerel yöneticiler de eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Tugay, iftar öncesinde masaları tek tek gezerek mahalle sakinlerinin talep ve beklentilerini yerinde dinledi. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen ve gençlerin özçekim isteklerini geri çevirmeyen Tugay, Ramazan ayının sadece bir ibadet zamanı değil, aynı zamanda sabır ve bereketle harmanlanmış bir kardeşlik iklimi olduğunu ifade etti. Çocukların ve gençlerin daha müreffeh bir İzmir’de yaşaması için gece gündüz çalışacaklarının sözünü veren Tugay, halkın desteğiyle kentin geleceğini hep birlikte inşa edeceklerini vurguladı.

Yerel yönetimlerden ortak teşekkür: Dayanışmanın gücü

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ev sahibi olarak yaptığı konuşmada Ramazan’ın birleştirici gücüne dikkat çekti. Maneviyatın doruğa çıktığı bu günlerde ilçe halkını yalnız bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ileten Önal, kurulan bu sofraların komşuluk bağlarını güçlendirdiğini dile getirdi. Protokol üyeleri ve muhtarların da katılım gösterdiği yemekte, kentin farklı kesimleri aynı manevi atmosferde bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi.

Ramazan boyunca 30 ilçede kesintisiz program

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sofraları, belirlenen takvim doğrultusunda ilçeleri ziyaret etmeye devam edecek. Programın önümüzdeki günlerdeki rotası; 21 Şubat’ta Bayındır, 22 Şubat’ta Tire, 23 Şubat’ta Buca ve 24 Şubat’ta Menderes olarak açıklandı. Şubat ayının son günlerinde ise sırasıyla Torbalı, Karşıyaka, Bornova ve Ödemiş’te vatandaşlarla buluşulacak. Mart ayına girildiğinde Çiğli’den başlayarak Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Foça gibi sahil ilçeleriyle devam edecek olan etkinlik zinciri; Kiraz, Beydağ ve Seferihisar üzerinden kentin güneyine uzanacak.

Final rotası

Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşırken iftar sofraları İzmir’in tüm çeperlerini sarmış olacak. Mart ayının ikinci haftasında Menemen, Selçuk, Konak ve Kemalpaşa’da kurulacak olan sofralar; ardından Kınık, Dikili, Bergama ve Aliağa gibi kuzey aksındaki ilçelerde devam edecek. Programın son halkalarını ise Karabağlar, Karaburun, Çeşme ve Urla oluşturacak. Toplamda 30 ilçeyi kapsayan bu dev organizasyonla İzmir’in her köşesinde Ramazan’ın huzur ve bereketinin hissedilmesi sağlanacak.