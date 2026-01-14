Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde hayata geçirilen "Doğru Hamle, Doğru Gelecek" projesiyle, denetimli serbestlik altındaki bireylerin topluma kazandırılması için stratejik bir adım atıldı. 13 Ocak 2026 tarihinde imzalanan dev iş birliği protokolü ile satranç sporu, rehabilitasyon sürecinin en önemli parçası haline geliyor.

Sosyal restorasyon ve bireylerin suçtan arındırılarak topluma adaptasyonu konusunda İzmir’de emsal niteliğinde bir çalışma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen süreç kapsamında; İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kapsamlı bir iş birliği protokolüne imza atıldı. Suça sürüklenen veya yolu suçla kesişen gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemeyi merkezine alan bu proje, satranç sporunun disiplinini sosyal hayata entegre etmeyi hedefliyor.

Zirve isimler protokol töreninde buluştu

İzmir’in sosyal geleceği adına büyük önem taşıyan protokol töreni, üst düzey katılım ile gerçekleştirildi. Törene İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici katılarak projenin hayata geçirilmesine şahitlik ettiler. Resmiyet kazanan bu iş birliğinin ilk meyvesi olarak, 26 hükümlüye yönelik profesyonel satranç eğitimleri eş zamanlı olarak başlatıldı. Program çerçevesinde, TSF tarafından görevlendirilen uzman eğitmenler, yükümlülere bu stratejik sporun tüm inceliklerini aktarmaya başladı.

İlk hamle Başsavcı Yeldan ve Başkan Apaydın’dan

Etkinliğin en dikkat çekici anları, binanın girişine kurulan dev bahçe satranç takımında yaşandı. Turnuvanın açılış hamlesini İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın birlikte gerçekleştirerek projeye sembolik ama güçlü bir başlangıç yaptılar. Bu hamleyle birlikte, denetimli serbestlik sürecindeki bireylerin hayatlarında yeni ve temiz bir sayfa açmalarının önemi vurgulandı. Eğitim programının temel motivasyonu; katılımcılara sadece bir oyun öğretmek değil, aynı zamanda stratejik düşünme yetisi kazandırmak olarak açıklandı.

Başsavcı Ali Yeldan: "Bu proje İzmir’den başladığı için çok kıymetli"

İmza töreninin ardından projenin hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, gençlerin geleceğine yapılan yatırımın önemine değindi. Yeldan, "Gençlerimiz ve çocuklarımızın gelişimi adına çok kritik bir iş birliğini bugün hayata geçirmiş bulunuyoruz. 'Doğru Hamle, Doğru Gelecek' başlığıyla imzaladığımız bu protokol, suça sürüklenen bireylerin zihinsel ve sosyal gelişimlerine doğrudan katkı sağlayacaktır. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımızın bir İzmirli olması ve kentimize verdiği özel ehemmiyet sayesinde bu projenin İzmir’den başlamış olması bizim için çok büyük bir değer taşıyor. Bu sürecin mimarlarından olan Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Federasyon Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum; umarım bu model tüm Türkiye'ye örnek olur," şeklinde konuştu.

Stratejik düşünme becerisi ile yeniden topluma uyum

Projenin teknik detaylarında ise katılımcıların karar verme yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir müfredat öne çıkıyor. Satrancın temel kurallarının ötesinde, hamle yapmadan önce sonuçlarını hesaplama, sabır, planlama ve analitik düşünme gibi yetkinliklerin kazandırılması amaçlanıyor. Bu sayede yükümlülerin, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlarda dürtüsel hareket etmek yerine, satranç tahtasında öğrendikleri "doğru hamle" mantığıyla daha sağlıklı kararlar vermeleri hedefleniyor. Eğitim süreci boyunca yükümlülerin sosyal gelişimleri de uzmanlar tarafından yakından takip edilecek.