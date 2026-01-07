Kaza, 14 Şubat 2021 tarihinde Menemen ilçesi Esentepe Caddesi’nde yaşandı. Türkay Pala’nın kullandığı otomobil, İsmet Güzelküçük’ün idaresindeki araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güzelküçük, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Türkay Pala tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilirkişi raporu ve adli tıp incelemesi dosyaya girdi

Hazırlanan bilirkişi raporunda, kazanın sanığın araçlar arasındaki mesafeyi korumaması nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Adli Tıp Kurumu’nun incelemesinde ise sanığın kanında uyuşturucu etkisi bulunan bazı maddelere rastlandığı tespit edildi.

Bu gelişme üzerine Pala hakkında Menemen 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “taksirle ölüme neden olma” suçundan dava açıldı.

Dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi

Yerel mahkeme, sanığın eyleminin “olası kastla öldürme” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek dosyayı Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Yargılama sürecinde sanık, psikolojik tedavi gördüğünü ve kanında çıkan maddelerin reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını savundu.

Ancak üniversiteden gelen uzman raporunda söz konusu maddelerin kötüye kullanım potansiyeline sahip olduğu bildirildi.

Mahkeme 17,5 yıl hapis cezası vermişti

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Türkay Pala, “olası kastla ölüme neden olma” suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, yapılan indirimlerle 17,5 yıl hapse düşürüldü.

Dosya istinafa taşındı

Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Dosyayı inceleyen Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.

Aileden sanığa sert tepki

Yeniden görülen duruşmada hayatını kaybeden İsmet Güzelküçük’ün babası Vahit Güzelküçük, sanığın olay sonrası davranışlarına tepki göstererek, pişmanlık dahi göstermediğini ve kendilerinden özür dilemediğini ifade etti.

İstinaftan yeni karar: Ceza 6 yıl 3 aya indirildi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, sanığın eylemini “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” kapsamında değerlendirdi.

Sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ancak sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki tutumu ve pişmanlık beyanları dikkate alınarak ceza 6 yıl 3 aya indirildi. Mahkeme ayrıca Türkay Pala’nın sürücü belgesine 2,5 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.