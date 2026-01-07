Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka’da yapımı tamamlanan Haydar İnanır Spor Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın en yakınında yer alan isimlerden birisi olan ve 2024 yılında hayatını kaybeden Haydar İnanır’ın adının verildiği tesisin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Altay İnanç, kooperatif soruşturması kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönem Genel Sekreteri Barış Karcı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, meclis üyeleri, partililer ve Karşıyakalı sporcular ve Karşıyakalılar yer aldı.

Tugay: Bilin ki özel bir yerdeyiz…

Tesisin açılışında mutluluğu ve üzüntüyü bir arada yaşadıklarını aktararak açıklamalarına başlayan Başkan Tugay, “Haydar’ı ne zaman hatırlasak içimizdeki o acıyı hissediyoruz. Fakat yaşam devam ediyor; bize bazı sorumluluk ve görenleri miras bırakanlar için de mücadele etmemiz gerekiyor. O yüzden mücadeleye devam edeceğiz. Beş yıl Karşıyaka belediye başkanlığı yaptım, bu dünya güzeli ilçenin başkanı olmanın onurunu yaşadım. Burada Balkan göçmeni ile doğulusu ile her kesimden gelip buraya yerleşen vatandaşımız kardeşlik ve dostluk içinde yaşıyor. Burada kültürel anlamda da çok özel şeyler var. Örnekköy’de gezerken o zenginliği hep hissettim. Bilin ki özel bir yerdeyiz. Eskiden beri sporla ilgilenen insanlar oldukça fazlaydı. Ahmet ağabey var, beni her gördüğünde ‘Güreş turnuvasını ne zaman yapacağız?’ der, en kısa zamanda yapacağımızı söylerim. Yapacağız. Buradaki eski spor sahasının pek çok çocuğu oraya çektiğini ve orada spor yaptıklarını hep anlatırlar. Bu bölgenin çocukları gençleri bu tesislerden çok yararlanacak. Öylesine bir yerde açılmış bir tesis değil; daha yenilerini de yapacağız. Sadece Örnekköy ve Karşıyaka’da değil; ihmal edilmiş tüm mahallelerimizde yaşayan herkesin faydalanacağı envai çeşit tesisi açacağız. Nerede ihtiyaç varsa biz orada olacağız. Bu şekilde görev yapmak üzere geldik. Yapmak için hazırlık yaptığımız pek çok şey olduğunu anlatabilirim. Kentsel dönüşüm sahasında çalışmalar devam ediyor, onlar tamamlandıkça sosyal tesisleri de yapacağız” diye konuştu.

“Üzerimize düşen ne ise yapacağız”

Daha sonra bölgede yapmayı planladıkları çalışmaları aktararak açıklamalarını sürdüren Tugay, şunları söyledi: “Cumhuriyet Mahallesi’ne kadar olan alanı rekreasyon alanı olarak düzenleyeceğiz. Nazım Hikmet Bulvarı’nı Yeni Girne’ye Ahmet Köprülü kavşak ile bağlayıp; bir tarafını da battı-çıktı ile çevreyoluna bağlayacağız. Üst geçit aslında bitti, yürüyen merdiven ve asansör için ilgili firmanın teslimatı bekleniyor, o da yapılacak. Kentsel dönüşümde olan etaplar da hızla yapılıyor. Mart ve nisan aylarından itibaren hak sahiplerine teslim edeceğiz. Üzerimize düşen ne ise yapacağımıza inanıyorum. Çağatay Başkan’a da teşekkür ederim, bütün bu işlerde onun da emeği var. Burada imara takılırken Büyükşehir bunu kendi çalışanları ve ekipleriyle yaptı. İlgilenen tüm daire başkanlıklarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza sordum, burası bölgenin amatör spor kulüplerine tahsis edildiği saatler olacak, çocuklarımızın kullanacağı saatler de olacak. Burada tamamen ücretsiz bir futbol okulu da açacağız. Amatör spor kulüpleri bizim için çok değerli, her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Akşam saatlerinde de burasını makul bir ücret karşılığında kullanmaya devam edecek. Güvenli ellere teslim olduğunu ve çok iyi bakılacağını bilin.”

“Bize ‘Siz aptalsınız’ dediklerinde…”

“Bugün Haydar kardeşimin doğum günü, daha önce bitti ama böyle anlamlı bir günde açmak istedik” mesajı da veren Tugay, İnanır ile anılarını şu sözlerle anlattı: “Belediye başkanı olduktan sonra Haydar’ı yanıma aldım, beraber çalıştık. Çok şey yaşadık. Pandemi döneminde insanlara ekmeği, yiyeceği onunla dağıttık. Depremde yine insanların ihtiyaçlarına onunla koştuk. 6 Şubat’ta yanımda gelen iki arkadaşımdan biriydi; bir hafta boyunca arabada yatarak gece gündüz dolaştık. Bazıları ‘Siz aptalsınız’ dediğinde Haydar’a ve bana, biz Özgür Özel genel başkan olsun diye mücadele ettik. Sevgili Yağmur’u ailesinden biz istedik. Bu, kötü bir kadermiş, vicdanım kabul etmiyor ama hepimiz Allah’ın kuluyuz. Hayat böyle bir şey… Arkasından saçma sapan konuşan, dedikodu yapan herkesi lanetliyorum, kınıyorum. Melek gibi herkesin unutmayacağı bir insandı. Onun bizde çok hakkı var, biz onun hakkını ödeyemedik helal etsin. Ben yaşadığım sürece Haydar’ın sevgisi ve ona saygımla yaşayacağım. Bu tesis değil, ne yapsak az… Bugün burada çocuklar olacak ya ‘Futbol topu dağıtalım’ dedim. Arabamızın arkasında hep futbol topu olurdu, gittiğimiz yerde çocuklara top dağıtırdı. İyi bir insandı, iyi bir CHP’li, iyi bir belediye çalışandı. Bize görev bizden beklediği gibi insanlar olmamız. Siyaset yaparken de belediyecilik yaparken de herhangi bir insanla arkadaşlık yaparken de… Melek kardeşime ben hakkımı her zaman helal ettim, sizlerin de helal etmesini diliyorum. Bir dileğim var: Bu ülkeyi, annesiz babasız büyümüş melek çocuklardan biri olan Haydar’ın çektiği sıkıntılardan hep beraber kurtaralım.”

‘İktidar hırsında değiliz…’

Son olarak, “Kimse mutsuz olmasın, kimse eziyet görmesin” diyen Tugay, “İşsiz arkadaşlarımız, sıkıntısı olanlar var: Bu ülke böyle olmak zorunda değil, kötü yönetildiği için. Biz de iyi yönetilsin diyoruz. İktidarın hırsında değiliz. Biz de dahil çok insan bu ülkede haksızlığa uğradı, acı çekti. Yeter artık bitsin. Bu duygusu olan herkesin başka hiçbir hesap içinde olmadan kol kola omuz omuza olması lazım. O zaman bir şeyler değişir. Bu güzel tesis ve bundan sonra yapılacak her şey şimdide hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Güç’ten AK Parti eleştirisi: Biz sokaklarda gezerken göremiyoruz!

“Hayatın koşuşturmasından aslında acılarımızı bazen unutuyoruz. Haydar yol arkadaşımız, iş arkadaşımız, kardeşimizdi” sözleriyle açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Güç, Belediyede biz kısa bir dönem çalıştık ama Cemil Başkan uzun dönem çalıştı. Haydar’ı konuşurken gözlerindeki duyguları gördük. Zor süreçler, eşine ve ailesine çok büyük sabırlar diliyor, Haydar’a rahmet diliyorum. Gece gündüz işi, şehri için koşturan çok değerli bir arkadaşımızdı. Onu unutmayacağımızı ve her zaman yaşatacağımızı bilmenizi istiyorum. Açılışlarda Haydar’ın emek harcadığı dezavantajlı ailelerin problemlerini görüyoruz. İnanın, sosyal tesislerinden gençlik merkezlerine; emekli sosyal tesislerden kent lokantalarına, yollardan parklardan alt ve üst geçitlerine kadar birçok açılışa katılıyoruz. Geçenlerde İzmir AKP il başkanı bir açıklama yapmış ‘Üye sayımız 1 milyona yaklaştı’ diye. Biz sokaklarda gezerken onları göremiyoruz. Bugün siyaset yapmak doğru değil ama insanların çok ihtiyacı olduğunu ve onların ihtiyaçların belediyelerin üzerine bırakıldığını söylemek gerekiyor. Sosyal yardımlar yapıyor, öğrencilere yemek veriyor. Okulların, camilerin temizliğini yapıyor, hastaları hastaneye taşıyor. Devletin yapması gereken şeyler belediyelerin üzerine bırakılıyor. O yüzden bu sosyal tesisler çok önemli. Örnekköy’deki kentsel dönüşüm alanı da devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Onun adı altında çocuklar umutla büyüsün”

Törende konuşan rahmetli Haydar İnanır’ın eşi Yağmur İnanır, “Haydar bu mahallede yaaşdı, emek verdi, hayal kurdu. Doğduğu gün açılan bu saha, yarım bırakılan bir hayatın yarım bırakılmayan bir sevginin eseridir. Haydar çocukları ve futbolu çok severdi. İsterim ki bu saha çocukların koştuğu, hayal kurduğu bir yer olsun. Onun adı altında umutla büyüsün çocuklar. Bu alanın kazandırılması bizim için çok kıymetli. İyi ki yaşadın, iyi ki iz bıraktın. Ruhun şad olsun” ifadelerini kullandı.

Ünsal yine açılışa katılmadı

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka’da İZMAR tanzim satış mağazalarının 17. şubesini açmış; Başkanı Cemil Tugay ile aralarında gerginlik olduğu bilinen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal kendi ilçesindeki açılışa katılmamıştı. Ünsal’ın Örnekköy’deki Haydar İnanır Spor Tesisi’nin açılışına da katılmaması dikkati çekti.