İzmir’in Menemen ilçesinde bir düğün salonunun bahçe girişinde bulunan dekoratif yapının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı davasında, yargılama süreci tansiyonu yüksek bir duruşmaya sahne oldu. Karşıyaka 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son celsesinde, tutuklu sanık İsmet Ceylan duruşma esnasında baygınlık geçirerek acilen hastaneye sevk edildi. Yaşanan sağlık krizine rağmen mahkeme heyeti, davanın gidişatını etkileyecek kritik tutukluluk kararını açıkladı.

Mutlu bir gün facia ile noktalanmıştı

Acı olay, geçtiğimiz Mayıs ayında Yahşelli Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda gerçekleşen anaokulu kahvaltısı sırasında yaşandı. İzmir Şehir Hastanesi’nde görevli pratisyen hekim Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı, kızlarının eğitim gördüğü okulun etkinliğine katılmıştı. Programın sona ermesiyle salondan ayrılmaya hazırlanan çiftin üzerine, giriş kapısındaki ağır dekoratif kemer büyük bir gürültüyle devrildi. Yanlarında bulunan küçük kızlarının mucizevi şekilde yara almadan kurtulduğu kazada, enkaz altında kalan doktor ve eşi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Baltacı çifti, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Ankara’da son yolculuklarına uğurlandı.

Yargı süreci ve ağır ceza istemi

Faciaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, işletme sahibi İsmet Ceylan tutuklanırken, babası G.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın Karşıyaka’daki duruşmasında mütalaasını sunan savcı, mevcut delil durumu ve olayın vahametini göz önünde bulundurarak sanığın tutukluluğunun sürmesini istedi.

Duruşma salonunda baygınlık geçiren sanık hastaneye sevk edildi

Yargılama devam ederken, iddia makamının görüşlerini açıkladığı sırada tutuklu sanık İsmet Ceylan aniden fenalaşarak yere yığıldı. Mahkeme salonunda kısa süreli paniğe yol açan durum üzerine duruşmaya hemen ara verildi ve adliyeye 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sanık, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi sürecinin ardından duruşmaya kalındığı yerden devam edilirken, sanık avukatlarının sağlık sorunlarını gerekçe göstererek sundukları tahliye talepleri duruşmanın odak noktası oldu.

Mahkemenin Kararı: Tutukluluk hali devam edecek

Sanık avukatlarının tahliye ısrarına ve tutuksuz yargılanan baba G.C.'nin çocuğunun suçsuz olduğu yönündeki beyanlarına rağmen mahkeme heyeti geri adım atmadı. Dosyadaki mevcut eksikliklerin tamamlanması ve adli raporların incelenmesi gerektiğini vurgulayan heyet, İsmet Ceylan’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Adalet arayışının sürdüğü dava, yeni tanıkların dinlenmesi ve delillerin toplanması amacıyla 22 Ocak 2026 tarihine ertelendi.