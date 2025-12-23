Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir milletvekillerinin sahada yeterince görünmediğine dair eleştiriler uzun süredir gündemde. Bu durum, Menemen’de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk devrim şehitleri Asteğmen Kubilay ve silah arkadaşlarının katledilişlerinin 95’inci yıl dönümü töreninde de dikkat çekti. Törene yalnızca CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’in katılması, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Daha önce CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, milletvekilleri ile koordinasyonu artırarak saha odaklı çalışmaları güçlendireceklerini açıklamıştı.

Konuya ilişkin olarak CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Son Mühür’e özel yaptığı açıklamalarda, sahadaki temsil eksikliği hakkında konuştu.

“VEKİLLERİMİZİN OLMAMASI GÖREVLENDİRMEDEN KAYNAKLI”

CHP'li Vekil'lerin yokluğunun Ankara’daki görev ve toplantı programlarından kaynaklandığını belirten Aydın, “TBMM’de bütçe görüşmeleri yeni bitti. Ayrıca yargı paketinin görüşmeleri de devam ediyor. Bir yandan da grup toplantımız var. Grup toplantımız olmasaydı Genel Başkanımız Özgür Özel’de törene katılırdı. Geçen sene de katılmıştı. Bugün vekillerimizin olmaması görevlendirmeden kaynaklı. Ağustos ayından bu yana 81 ilde, hatta vekillerimizim olmadığı illerde de çalışmalar yapılıyor” diye konuştu.

“1 VEKİLİMİZ TEMSİLİ OLARAK VARDI”

Törene yalnızca bir vekilin temsili olarak katıldığını açıklayan Aydın, “Bugünkü Kubilay anmasına katılmamalarındaki sebep Ankara’daki görevlendirme programlarından dolayı. Bugün de 1 vekilimiz temsili olarak vardı. Oluşan, gelişen gündemlerle vekillerin ayrı ayrı yerlerde olması gerekiyor” dedi.