İzmir’in Menemen ilçesinde, geçtiğimiz Mayıs ayında bir düğün salonunda dekoratif beton kemerin çökmesi sonucu yaşamını yitiren doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı’nın ölümüyle ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü. İşletmeci baba ve oğul hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Düğün salonunda yaşanan facianın detayları

Geçtiğimiz 25 Mayıs’ta Menemen'in Yahşelli Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonu, trajik bir olaya sahne olmuştu. Bir anaokulu tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunun hemen ardından, salonun dekoratif beton kemeri şiddetli rüzgarın etkisiyle yıkılmıştı. Yıkılan enkazın altında kalan İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde görevli doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) aynı gün, eşi Güler Baltacı (35) ise ertesi gün hayatını kaybetmişti. Olayın ardından işletmecilerden İ.C. (29) tutuklanırken, babası G.C. (56) ve annesi N.C. serbest bırakılmıştı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, tutuklu oğlu İ.C. ve tutuksuz baba G.C. hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık İ.C. savunmasında rüzgar ve okul yönetimini işaret etti

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık İ.C., tutuksuz sanık G.C., yaşamını yitiren çiftin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık İ.C., mahkeme heyetine olay nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Kahvaltı organizasyonunun okul yönetimiyle yapıldığını ve şiddetli rüzgar nedeniyle organizasyonun bir hafta ertelendiğini anlatan İ.C., okulun güneşten korunmak için branda talep ettiğini belirtti. İ.C., rüzgarın şiddetlenmesi üzerine okul yöneticilerinden organizasyonun iptalini istediklerini ancak okul yönetiminin buna yanaşmadığını savundu. Sanık, "Rüzgar şiddetini artırınca brandalar kopmaya başladı. Okul yönetimine tekrar söyledim, '45 dakika kaldı' yanıtını aldık. Son masaları toplarken kemerin yıkıldığını duydum. Yıkılan kemeri 2 yıl önce yaptırmıştım ve etkinlik olacağı için kemere branda bağlamıştık" diyerek, sorumluluğun bir kısmını hava koşullarına ve organizasyonu düzenleyen tarafa yükledi.

Müştekiler şikayetçi, baba G.C. salonda yoktu

Tutuksuz yargılanan baba G.C. ise olay günü salonda olmadığını, kemerin yıkıldığını duyduktan sonra olay yerine gittiğini ifade ederek savunmasını kısa tuttu. Olayda hayatını kaybeden doktor Mehmet Fatih Baltacı ve Güler Baltacı'nın yakınları olan müştekiler ise mahkeme heyetine şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler. Acılı ailenin avukatları da gerekli güvenlik ve yapısal önlemlerin alınmadığına dikkat çekerek sanıkların kusurlu olduğunu savundu. Mahkeme heyeti, olayın tüm boyutlarının araştırılması ve eksik belgelerin tamamlanması amacıyla tutuklu sanık İ.C.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.