3. Lig'de yeni sezona hazırlıklarını sürdüren Ayvalıkgücü Belediyespor, transferde dikkat çekici bir hamle yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, aynı grupta mücadele edeceği rakiplerinden Karşıyaka'dan ayrılan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Mustafa Durgun ile sözleşme imzaladı.

Karşıyaka Altyapısından Yetişen Genç Yetenek

Futbola Karşıyaka altyapısında başlayan ve ofansif orta saha olarak da görev yapabilen Mustafa Durgun, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını kiralık olarak Silivrispor'da geçirmişti. Kariyerinde toplamda 50 maça çıkan genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetmeyi başardı. Durgun, Karşıyaka'nın Kartepe kampının ardından takımdan ayrılma kararı almıştı.

"Hızı ve Enerjisiyle Güç Katacak"

Ayvalıkgücü Belediyespor, genç futbolcunun transferini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Mustafa Durgun! 2003 doğumlu, sağ kanat oyuncusu Mustafa Durgun artık kırmızı-beyaz formamızda! Hızı, enerjisi ve sahadaki çalışkanlığıyla Ayvalıkgücü'ne güç katacak" ifadelerine yer verildi. Bu transfer, Ayvalıkgücü'nün genç ve dinamik bir kadro kurma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.