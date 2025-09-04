Son Mühür/ Osman Günden - Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, 5 Eylül Cuma günü Menemen Şehir Parkı’nda kapılarını açacak. 7 Eylül Pazar akşamına kadar sürecek festival, Türkiye’nin dört bir yanından ve 41 ülkeden çömlek ustaları, akademisyenler, sanatçılar ve sektör temsilcilerini ağırlayacak.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “İlkini 18 yabancı katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz festival bugün 41 ülkeyi buluşturan uluslararası bir güç haline geldi. Üç gün boyunca Menemen’in kırmızı kilinin, çömleğin ve seramiğin buluşma noktası olacağı dolu dolu bir program hazırladık” dedi.

Hemhal seramik yarışması ve sergisi

Festivalin öne çıkan bölümlerinden Hemhal Sanatsal Seramik Yarışması’na bu yıl 120 eser katıldı. Jüri değerlendirmesiyle seçilen 57 eser, Menemen’in 400 yıllık tarihi Taşhan’ında sergilenecek.

Hünerli eller yarışması

21 ülkeden 32 yabancı usta ile Türkiye’nin farklı şehirlerinden çok sayıda çömlek ustası, teknik ve estetik dallarda hünerlerini gösterecek. Kadınlar estetik dalı da dahil olmak üzere toplam 140 yarışmacı eserleriyle yarışacak.

Alternatif pişirim teknikleri

Mısır, Yunanistan ve Rusya’dan gelen sanatçılar ile üç üniversiteden akademisyenler, festival boyunca beş farklı alternatif seramik pişirim gösterisi sunacak.

Atölyeler, stantlar ve network alanı

11 ülkeden 13 yabancı sanatçı ve 6 üniversiteden akademisyenlerin yer aldığı 27 sanatçı, workshop alanında 19 farklı atölye çalışması yapacak. Network Alanı’nda Menemenli çömlekçiler ile İzmir, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Nevşehir’den gelen 38 firma sektör buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Sokak stantlarında ise 56 firma el yapımı çömlek, seramik, çini, cam ve heykel ürünleri satacak.

Festival sohbetleri ve panel

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Festival Sohbetleri’nde Türkiye ve dünyadan alanında tanınmış isimler ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıca festivalin ilk günü “Kırmızı toprağın kullanım alanlarının güncellenmesi” başlıklı panel düzenlenecek. Panelde, Metin Ertürk, Verda Sipahi, Menemenli usta Hasan Ursavaş ve Hindistan’dan Reyaz Badaruddin bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.