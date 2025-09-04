İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin peşine düşmek için başlattıkları titiz bir çalışmanın sonucunda O.Y. adlı firarinin izini Menemen'de buldu. Hükümlünün saklandığı belirlenen adrese düzenlenen baskınla O.Y., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Hakkında "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık", "Yol Kesmek" ve "Hükümlünün Kaçması" gibi ağır suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Bu başarılı operasyon, emniyet birimlerinin aranan şahıslara yönelik kararlı mücadelesinin bir göstergesi oldu.