Son Mühür/ Osman Günden - 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 103. yıl dönümü, Menemen’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunma törenine Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Vedat Yılmaz makamında tebrikleri kabul etti.

Geçit töreni ve halk oyunları

Bayram coşkusu, Atatürk Caddesi’ndeki geçit töreninde doruğa ulaştı. Menemen Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisi büyük alkış toplarken, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve karanfillerle marşlar söyledi.

Şehitlik ziyareti

Kutlama programı Yıldıztepe Şehitliği’nde devam etti. Aziz şehitler için dualar okundu, mezarlara karanfiller bırakıldı.

“Şanlı zaferimizi gururla kutluyoruz”

Başkan Aydın Pehlivan, “Vatanımız için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını asla unutmayacağız. Şanlı zaferimizi gururla kutluyoruz, gelecek nesillere taşıyacağız” diye konuştu.