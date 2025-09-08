Son Mühür/ Osman Günden - Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, 5–7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Menemen Şehir Parkı’nda üç gün süren festivalde workshoplar, paneller, yarışmalar ve kültürel etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde çömlek ustaları, sanatçılar, akademisyenler, gönüllüler ve vatandaşlar bir araya geldi. Festival, on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Başkan Pehlivan: “Bu bir bitiş değil, başlangıç”

Hünerli Eller Çömlek Yarışması Ödül Töreni’nde konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, bu yıl 41 ülkenin katıldığını hatırlatarak, “Çömleğin binlerce yıllık yolculuğunu geleceğe taşıyan, hafızalara kazınacak bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu bizim için bir bitiş değil, tam tersine yeni bir başlangıçtır. Menemen çömleğini yerel bir değer olmaktan çıkarıp küresel bir marka haline getirmek için çalışacağız” dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Hünerli Eller Çömlek Yarışması’nda dereceye giren ustalar şöyle açıklandı:

Ustalar Teknik Dal

Oktay İde (Menemen) Augusto Girolamini (İtalya) Uğur Tokmak (Menemen)

Ustalar Estetik Dal

Uğur Tokmak (Menemen) Augusto Girolamini (İtalya) Murat Biçer (Çanakkale)

Kadınlar Estetik Dal

Anastasia Filatova (Rusya) Orabaeva Karlihas (Kazakistan) Büşra Kaya (Kütahya)

Protokolden övgü

Kapanış törenine AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, AK Parti Genel Sekreter Yardımcıları Özgür Hızal ve Tayfun Arşınkol, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile Menemen protokolü katıldı. İnan, Menemen’deki hizmet belediyeciliğini örnek gösterdi. Ayvalı, festivalin kente kattığı değeri vurguladı. Saygılı ise Menemen Belediyesi’nin kültür üretimine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.