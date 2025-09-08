Son Mühür /Begüm Mol- İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki bir saldırgan, uzun namlulu silahla Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne ateş açtı. Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit olurken, bir polis ağır yaralandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Saldırı sabah saatlerinde gerçekleşti

Olay, Çetin Emeç Mahallesi’nde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi önünde sabah saatlerinde meydana geldi. 16 yaşındaki saldırgan, yanında getirdiği uzun namlulu silahla karakola ateş açtı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve özel harekât ekibi sevk edildi.

Görgü tanığı konuştu

Çevrede olaya tanıklık eden bir vatandaş, yaşananları şu sözlerle anlattı:



“saldırgan geldiğinde direkt karakola sıkmış. Oradan da karakol yolu üzerinden kaçarken arkasından bir sivil polis koşmuş, onu da burada şehit etmiş. Çevreye de ateş etmiş zaten. Evlerde oturanlar dışarı çıkıp bakmış. Karakola geldiğinde iki polis dışarıda oturuyormuş, onlara da direkt sıkmış.”

İki polis şehit oldu

Çatışma sırasında 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis Memuru Ömer Amilağ ağır, Polis Memuru Murat Dağlı ise hafif yaralandı. Çatışmada, çevrede bulunan vatandaşların da kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.

16 yaşındaki saldırgan yakalandı

Saldırının ardından Balçova’nın farklı noktalarına ekipler yerleştiren polis, geniş çaplı operasyon başlattı. Kısa süre sonra 16 yaşındaki saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

İddialara göre saldırgan, önceki akşam bir parkta kavga sırasında gözaltına alınmış, sabah saatlerinde serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan kısa süre sonra karakola giderek saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.