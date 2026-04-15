İzmir Menemen arası kaç saat sürer sorusunun yanıtı güzergaha ve trafik durumuna göre değişiyor. Şehir merkezi ile Menemen arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 33-37 km arasında seyrediyor. Bu mesafe özel araçla ortalama 25-35 dakikada kat edilebiliyor. İşte tüm güzergahların detaylı mesafe bilgileri.

İzmir merkez Menemen arası kaç km?

İzmir şehir merkezi (Konak) ile Menemen arasındaki mesafe karayoluyla yaklaşık 35 km. Özel araçla yolculuk süresi normal trafik koşullarında ortalama 28-35 dakika sürüyor. Karşıyaka ve Çiğli üzerinden geçen çevre yolu güzergahı en çok tercih edilen rota olarak öne çıkıyor.

İzmir Otogar Menemen arası kaç km?

İzmir Otogarı'ndan Menemen'e karayolu mesafesi yaklaşık 35 km. Araçla yolculuk süresi ortalama 32 dakika civarında. Otogardan Menemen yönüne giden otobüslerle de ulaşım sağlanabiliyor ve bu yolculuk yaklaşık 1 saat sürüyor.

Karşıyaka Menemen arası kaç km?

Karşıyaka'dan Menemen'e karayolu mesafesi yaklaşık 24-26 km. Özel araçla sürüş süresi ortalama 20-26 dakika. Karşıyaka, Menemen'e en yakın büyük ilçelerden biri olduğu için günlük ulaşımda sıkça kullanılan bir güzergah.

Manisa Menemen arası kaç km?

Manisa ile Menemen arasındaki mesafe karayoluyla yaklaşık 35 km. Yolculuk süresi ortalama 30 dakika civarında. D250 karayolu üzerinden Emiralem ve Ayvacık güzergahını takip ederek ulaşım sağlanıyor.

Menemen Çeşme arası kaç km?

Menemen ile Çeşme arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 141 km. Bu güzergah araçla ortalama 1 saat 40 dakika sürüyor. İzmir çevre yolu üzerinden Urla ve Çeşme otobanına bağlanarak gidiliyor.

İzmir Menemen'e nasıl gidilir?

Menemen'e ulaşım için birden fazla seçenek mevcut. İZBAN banliyö tren hattı en pratik toplu taşıma alternatifi olarak öne çıkıyor. Menemen'den Alsancak yönüne İZBAN ile yolculuk süresi yaklaşık 25 dakika. Bunun yanında D550 karayolunu takip ederek özel araçla ulaşmak da mümkün. Otobüs seferleriyle yolculuk süresi yaklaşık 40-50 dakika arasında değişiyor. Trafik yoğunluğu özellikle hafta içi sabah 07.00-09.00 ve akşam 17.00-19.00 saatlerinde artıyor, bu saatlerde İZBAN tercih edilmesi tavsiye ediliyor.