Son Mühür/ Osman Günden- AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahasında olmasına rağmen yıllardır ihmal edilen üretim yollarında çalışmalara başlandığını açıkladı. Bayraklı, üretici ve çiftçilerin yaklaşık 7 yıldır talep ettiği yol düzenlemesinin Büyükşehir tarafından gerçekleştirilmediğini, bunun üzerine Kaymakamlık koordinasyonunda devlet kurumlarının devreye girdiğini ve sorunu çözdüğünü belirtti. Başkan Bayraklı, "Üreticinin hakkı olan hizmeti İzmir Büyükşehir vermezken, devletimizin kurumları elini taşının altına koydu ve çiftçimizin Büyükşehir'den beklediği hizmet yerine getirildi," ifadelerini kullandı.

Yerel idare ihmal etti, merkezi idare harekete geçti

Başkan Hakan Bayraklı, Zeytinköy ve Atatürk Mahallesi üretim yollarındaki yenileme çalışmalarını bizzat yerinde takip ederek gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verdi. Üretim yollarının yapım ve bakım yükümlülüğünün net bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu hatırlatan Bayraklı, çiftçilerin yıllardır süren düzenleme taleplerine karşın 7 yıl boyunca tek bir olumlu geri dönüş dahi alamadığını dile getirdi. Yaşanan bu uzun süreli mağduriyetin ardından, çiftçinin "canına tak ettiği" noktada, Kaymakamlık, Karayolları, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri (DSİ) gibi merkezi hükümet kurumları harekete geçti. Kurumlar, kendi görev alanları olmamasına rağmen, vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla güçlü bir koordinasyon sergiledi.

Geri dönüşümle 10 kilometrelik yol yenilendi

Yapılan çalışmanın pratik ve maliyet etkin çözümüyle dikkat çektiğini belirten Başkan Bayraklı, projenin detaylarını paylaştı. Kuşadası–Selçuk yolundan sökülen eski asfalt kırıkları atıl malzemeler olarak değerlendirilerek, nar, ayva ve mandalina üreticilerinin yoğunlukla kullandığı yaklaşık 10 kilometrelik arazi yolunun zeminine serildi. Bu yöntemle hem geri dönüşüm sağlandı hem de çiftçinin yıllardır beklediği yol yenilenmiş oldu. Başkan Bayraklı, bu maliyeti uygun ve etkili çözümle çiftçinin yüzünü güldüren müdürlüklere teşekkürlerini iletti.

Toplamda 25 kilometrelik yol sözü

Bayraklı, bu yol yenileme hamlesinin sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, bölgedeki çiftçilere toplamda 25 kilometrelik ek üretim yolu kazandırılacağının müjdesini verdi. Planlanan diğer çalışmalar arasında Kuyumcu’da 5 kilometre, Çamlık’ta 5 kilometre ve diğer farklı bölgelerde 5 kilometrelik yolların iyileştirilmesi yer alıyor. Başkan Bayraklı, konuşmasının sonunda yerel yönetimlere eleştirisini yineleyerek, "Temennimiz, herkesin kendi sorumluluğunu yerine getirmesiydi. Ancak görüyoruz ki İzmir'de üretim yollarını yapmak da yine Büyükşehir'in değil, devletimizin kurumlarının omzuna kalıyor," diyerek merkezi idarenin vatandaş odaklı çözüm üretme konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.