İzmir'in Menderes ilçesinde, içinde Alman turistlerin bulunduğu bir minibüsün devrilmesi sonucu trafik kazası yaşandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yola çıkan ve Adnan Menderes Havalimanı'na gitmekte olan turist kafilesini taşıyan araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza detayları ve olay yerine müdahale

Kaza, Menderes-Gümüldür kara yolunda meydana geldi. G.Ç. (53) yönetimindeki 09 AGN 162 plakalı yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolünü kaybederek yolda devrildi.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine hızla ihbarda bulunuldu. Kaza mahalline çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Minibüsün içinde sıkışan bazı turistler, itfaiye ekiplerinin zamanında ve titiz müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Yaralıların durumu iyi: Tedavi altına alındılar

Kazada yaralanan toplam 4 turist, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, yaralı Alman turistlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Sürücü G.Ç.'nin ifadesine başvurulurken, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı incelemeler devam ediyor.