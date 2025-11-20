Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı, ekonomik ve kültürel yaşamın kalbi olmaya devam ederken, çarşı esnafının temsilcisi olan İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği, bugün (20 Kasım 2025) kritik bir Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirdi. Yüksek katılımın olduğu Kurulda, Dernek yönetimi tek liste ile seçime giderek büyük bir destekle güven tazeledi. Bu sonuç, Kemeraltı esnafının mevcut yönetime duyduğu güçlü güvenin bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Yüksek katılımla ibra edilen başarılı bir dönem

Gerçekleşen Genel Kurul, dernek üyelerinin yoğun ilgisiyle dikkat çekti. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri olan 2024-2025 dönemi faaliyet ve hesapları oybirliğiyle ibra edildi. Bu ibra kararı, geçen dönemin mali şeffaflık ve yönetim başarısı açısından esnaf nezdinde tam not aldığını ortaya koydu. Genel Kurulda söz alan Dernek temsilcileri, geçen dönem görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerine çabaları ve Kemeraltı için yaptıkları fedakarlıklar nedeniyle teşekkürlerini iletti.

2027’ye kadar güven tazeleyen liderlik

Olağanüstü Genel Kurul, başka bir aday çıkmaması üzerine tek liste ile seçim sürecine girdi. Mevcut Dönem Başkanı Semih Girgin liderliğindeki liste, oybirliğiyle kabul edilerek yetkiyi yeniden aldı. Semih Girgin ve yeni yönetim kurulu, 2027 yılı Mart ayında yapılması planlanan Olağan Genel Kurula kadar derneğin yönetimini üstlenecek. Bu güçlü destek, Kemeraltı'nın tarihi dokusunu koruma, esnafın sorunlarına çözüm bulma ve çarşının ticaret hacmini artırma hedeflerinde istikrarın devam edeceğine işaret ediyor. Semih Girgin başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, önümüzdeki iki yıl boyunca İzmir turizmi ve ticareti açısından hayati önem taşıyan Kemeraltı Çarşısı'nın gelişimine liderlik edecek.

2025-2027 dönemi yönetim kurulu üyeleri

Güven tazeleyen listede, farklı sektörlerden ve çarşı tecrübesinden gelen isimler yer alıyor. Kemeraltı’nın geleceği için görev yapacak olan yeni Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Semih Girgin (Başkan)

Deniz Barçın

Hasan Altuner

Özlem Şahin

Hüseyin Nas

Serhat Gülaylar

Nurettin Şatafoğlu

Fisün Örük

Tolga Akcan

Osman Ünsal

Arya Kamalı

Yeni yönetim, Kemeraltı esnafının sesi olmaya devam ederken, çarşının ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için projeler geliştirmeye odaklanacak.