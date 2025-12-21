Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası başkan adayı Aykut Yenice, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda mevcut başkan Doğan Kılıç’a eleştirilerde ve kentte görev yapan basın mensuplarına çağrıda bulundu.

Aykut Yenice: Hodri meydan

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda odanın mevcut başkanı Doğan Kılıç’a seslenerek, ‘hodri meydan’ diyen Aykut Yenice, “Ey Lokantacılar Odası Başkanı iddia ispat, ispat belge ister. Çirkin iddialara karşı her türlü belgeyi hazırlıyorum istediğin kanalda karşına çıkmaya hazırım var mı yüreğin? Sana çağrıda bulunuyorum: Hodri meydan.” diye konuştu.

“Hakkımda ortaya atılan iddialara karşı her türlü belgem var”

Öte yandan, Doğan Kılıç’ın kendisi hakkında sarf ettiği asılsız iddiaları haber yapan ve kendisini görmezden gelen basın kuruluşlarına da seslenen İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası başkan adayı Aykut Yenice, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İddiaların karşısında bende her türlü belge olmasına rağmen benden yanıt almayan ve asılsız iddiaları yayınlayan basın mensuplarına çağrıda bulunuyorum bu tuzağa daha fazla düşmesinler iddialara karşı her türlü belgem var.”