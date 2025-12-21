Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), sanat sezonuna damga vuracak yeni prodüksiyonu “Don Kişot–Çağdaş Bir Masal” ile seyircisini selamladı. Miguel de Cervantes’in dünya edebiyatına kazandırdığı ölümsüz karakteri modern bir perspektifle sahneye taşıyan oyun, İsmet İnönü Sahnesi’nde gerçekleştirilen ilk gösterimiyle büyük bir başarıya imza attı. Çocuk ve aile tiyatrosu konseptini harmanlayarak her yaştan izleyiciye hitap eden bu özel yapım, prömiyer gecesinde kapalı gişe oynayarak İzmir’in sanat hayatına taze bir soluk getirdi.

Küçüklerin neşesi büyüklerin kahkahası

Sezonun iddialı oyunlarından "Cadı Kazanı"nın ardından sahnelenen bu yeni eser, özellikle çocukların ve ailelerin bir arada sanatsal deneyim yaşamasını amaçlıyor. İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü ve bürokratların da katıldığı prömiyerde, salonu dolduran minik izleyicilerin heyecanı ile yetişkinlerin beğenisi muazzam bir atmosfer oluşturdu. Oyun boyunca yükselen alkışlar, İzmir Şehir Tiyatroları’nın klasikleri günümüze uyarlama konusundaki başarısını bir kez daha kanıtlarken, sahne performansları izleyiciden tam not aldı.

Yönetmen Ahmet Ayaz Yılmaz: "Aynı duyguda buluşmayı hedefledik"

Gösterimin ardından alkışlar eşliğinde sahneye çıkan oyunun yönetmeni ve uyarlayanı Ahmet Ayaz Yılmaz, sürece dair duygularını izleyicilerle paylaştı. Yılmaz, projenin temel çıkış noktasının yetişkinler ve çocukların aynı anda, aynı duygusal frekansta buluşabilmesi olduğunu vurgulayarak, bu hedefe ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Genç yönetmenlerin önünü açan Levent Üzümcü’ye ve kendisini cesaretlendiren Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Harun Özer’e teşekkürlerini sunan Yılmaz, tiyatro emekçilerine minnettar olduğunu ifade ederek İzmirlileri bu masalsı yolculuğa ortak olmaya çağırdı.

Sahne arkasında güçlü bir sanat kadrosu

Don Kişot’un sadık dostları ve aşk dolu maceralarıyla harmanlanan oyunun başarısında sahne arkasındaki teknik kadronun imzası büyük rol oynuyor. Anıl Işık’ın titiz dekor tasarımı, Deniz Bilgili’nin dönemi çağdaş çizgilerle birleştiren kostümleri ve Can Tangal’ın etkileyici ışık tasarımı görsel bir şölen sunuyor. Yavuz Cingöz’ün besteleri ve Seranay Oğuz’un dinamik koreografisi oyuna tempo katarken, dramaturjide Halil Ünsal’ın analitik yaklaşımı eseri derinleştiriyor. Sahne üzerinde ise Cengiz Eşiyok, Başak Akbay Barmanbek, Yiğit Aksütlü gibi deneyimli isimler performanslarıyla karakterlere hayat veriyor.

İzmir sahnelerinde Don Kişot rüzgarı esiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Don Kişot–Çağdaş Bir Masal" ile hem çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeyi hem de yetişkinlere klasik bir hikayeyi bugünden bakarak yeniden keşfetme imkanı sunuyor. Baterist Ahmet Duman’ın canlı ritimleri ve güçlü reji kadrosuyla desteklenen oyun, önümüzdeki günlerde de İzBBŞT sahnelerinde izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan bu çağdaş masal, İzmir’in kültürel zenginliğini sahneden yansıtmaya kararlı görünüyor.