Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmir Oda Orkestrası, 2025 yılına veda etmeye hazırlandığımız şu günlerde kentin sanat atmosferini zirveye taşıyan görkemli bir konsere imza attı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), yeni yıl kutlamaları kapsamında kapılarını dünya müziğinin seçkin temsilcilerine açtı. Gecenin sürprizi ise Berlin merkezli, Şili ve Kolombiya asıllı müzisyenlerden oluşan dünyaca ünlü Latin topluluğu Los Pitutos oldu. Klasik müziğin disiplini ile Latin ritimlerinin tutkusunu aynı sahnede buluşturan organizasyon, İzmirli sanatseverlere hafızalardan silinmeyecek bir müzik ziyafeti sundu.

Kıtalararası müzikal köprü: Yaylı sazlar ve latin ezgileri

Konserin en dikkat çekici yanı, İzmir Oda Orkestrası’nın zarif yaylı saz tınılarının, Los Pitutos’un enerjik ve karakteristik Latin notalarıyla yakaladığı kusursuz uyum oldu. Latin Amerika’nın geleneksel müzik mirasını modern ve zamansız bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan Los Pitutos, sahne performansıyla izleyicileri ilk dakikadan itibaren etkisi altına aldı. İzmir Oda Orkestrası sanatçılarının teknik ustalığı, grubun egzotik ritimleriyle birleşince ortaya hem akademik derinliği olan hem de ruhu besleyen çok katmanlı bir performans çıktı. Bu iki farklı müzikal ekolün sahnede sergilediği birliktelik, İzmir’in evrensel sanat vizyonunu bir kez daha tescilledi.

AASSM’de dans ve coşku dolu dakikalar

Yaklaşık bir buçuk saat süren program boyunca salonun enerjisi her geçen dakika artmaya devam etti. Repertuvarın son bölümlerine gelindiğinde ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde alışılagelmiş konser atmosferi yerini adeta bir karnaval havasına bıraktı. Latin müziğinin bulaşıcı ritmine daha fazla kayıtsız kalamayan İzmirli sanatseverler, koltuklarından kalkarak danslarıyla sanatçılara eşlik etti. Müziğin birleştirici gücü sayesinde dinleyiciler ve sanatçılar arasında kurulan bu samimi bağ, yeni yıl öncesinde kente büyük bir moral ve neşe kaynağı oldu.

İzmir’in Kültür sanat vizyonu yılın son ayında da zirvede

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin nitelikli sanat etkinliklerini halkla buluşturma hedefi doğrultusunda organize edilen Yeni Yıl Konseri, sadece bir müzik dinletisi değil, aynı zamanda farklı kültürlerin sanatsal etkileşimine dair güçlü bir mesaj sundu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin kusursuz akustiğinde yankılanan bu tınılar, İzmir Oda Orkestrası’nın uluslararası iş birliklerine ne kadar açık olduğunu bir kez daha gösterdi. Konser sonunda sanatçıları ayakta alkışlayan İzmirliler, 2026 yılına sanatın ve müziğin iyileştirici gücüyle "merhaba" demenin mutluluğunu yaşadı.