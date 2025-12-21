Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in kültür ve sanatla yoğrulan ilçesi Bornova, yedinci sanatın en dinamik formu olan kısa filme ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bornova Belediyesi tarafından bu yıl altıncı kez düzenlenecek olan Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, 24-26 Nisan 2026 tarihleri arasında kapılarını sinemaseverlere açacak. Üç gün boyunca kenti adeta dev bir film setine dönüştürecek olan organizasyon, dünyanın dört bir yanından gelen yaratıcı hikayeleri Bornova’nın tarihi ve kültürel atmosferinde buluşturacak.

Kurmaca, belgesel ve animasyonun kalbi burada atacak

Festivalin zengin seçkisi, ulusal ve uluslararası arenalarda üretilen en güncel eserleri sinema tutkunlarıyla buluşturacak. Kurmaca filmlerin derinliğinden belgesellerin gerçekliğine, animasyonların ise sınır tanımayan hayal gücüne kadar pek çok farklı türde eser izleyiciyle buluşacak. Sadece bir izleme etkinliği olmanın ötesine geçen festival; yönetmen söyleşileri, interaktif sinema atölyeleri ve sektörel iş birlikleriyle katılımcılara tam donanımlı bir deneyim vaat ediyor. Özellikle genç yeteneklerin projelerini profesyonellere sunma imkânı bulacağı "Pitching Platformu", yeni kuşak sinemacıların endüstriye adım atması için hayati bir köprü görevi görecek.

Başkan Ömer Eşki: "Yaratıcı potansiyeli dünyaya taşıyoruz"

Organizasyonun Bornova’nın sanatsal kimliği üzerindeki önemine değinen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu etkinliğin kentin vizyonuyla doğrudan örtüştüğünü ifade etti. Bornova’nın her zaman sanatın ve genç üreticilerin yanında yer aldığını vurgulayan Başkan Eşki, kısa film günlerinin farklı kültürler arasında kurduğu diyaloğa dikkat çekti. Sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüne inandıklarını belirten Eşki, bu platform sayesinde gençlerin seslerini daha gür duyurmalarına olanak sağladıklarını ve Bornova’dan dünyaya uzanan yaratıcı bir enerji dalgası oluşturduklarını dile getirdi.

Sanatın sosyalleşme alanı: Sergiler ve atölyeler

Festival takvimi, sadece sinema perdeleriyle sınırlı kalmayarak kentin sosyal alanlarına da yayılacak. Film afişlerinden oluşan özel sergiler ve festival süresince gerçekleştirilecek sürpriz etkinlikler, Bornova sokaklarında sanatın ritmini yükseltecek. Sektörün deneyimli isimleriyle genç sinemacıları aynı masada buluşturan atölye çalışmaları ise kurumsal hafızanın ve teknik bilginin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak. Bornova Belediyesi, bu kapsayıcı programla yerel yönetimlerin kültür-sanat politikalarında çıtayı bir kez daha yukarı taşıyor.

Küresel bir sanat destinasyonu olarak Bornova

Her yıl katılımcı sayısını ve niteliğini artırarak yoluna devam eden Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, 2026 yılında kenti bir cazibe merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. Yerli ve yabancı pek çok sinemacının ajandasında üst sıralarda yer alan bu etkinlik, İzmir’in uluslararası sanat haritasındaki yerini de perçinliyor. 24 Nisan’da başlayacak olan bu üç günlük sinema maratonu, Bornova’nın kültürel mirasını modern sanatın dinamizmiyle harmanlayarak katılımcılara unutulmaz bir perspektif sunacak.