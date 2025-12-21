Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in turuncu cevheri Gümüldür mandalinası, bu yıl bereketiyle değil, üreticisinin yaşadığı derin krizle gündemde. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Menderes İlçe Başkanlığı tarafından Gümüldür Pazaryeri’nde düzenlenen destek buluşması, binlerce çiftçinin katılımıyla dev bir protesto mitingine dönüştü. Artan girdi maliyetleri karşısında alım fiyatlarının yerlerde sürünmesine ve ürünün dalında kalma riskine isyan eden üreticiler, traktör konvoyları ve pankartlarla hükümete seslerini duyurmaya çalıştı. CHP Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ve il başkanının katıldığı buluşmada, tarım politikalarındaki yanlışların faturasının Türk çiftçisine kesildiği vurgulandı.

"Bu topraklar sahipsiz değil, üretici yalnız bırakıldı"

Destek buluşmasında kürsüye çıkan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, konuşmasında iktidarın tarım anlayışına sert eleştiriler yöneltti. Menderes'te yaşanan tablonun sadece bir pazarlama sorunu olmadığını, aksine çiftçisine sırtını dönmüş bir yönetim zihniyetinin acı bir sonucu olduğunu dile getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Köylü milletin efendisidir" sözünü hatırlatan Güç, bugün ise köylünün borç batağında, üretimin ise bir yük gibi görüldüğü bir döneme girildiğini belirtti. Tarımın milli egemenlik ve gıda güvenliği demek olduğunu hatırlatan İl Başkanı, ithalat lobilerine hizmet eden düzen yerine, yerli üretimi ve alın terini koruyan bir "Üretim Cumhuriyeti" kurma sözü verdi.

CHP iktidarında planlı tarım ve teknoloji odaklı çözümler

Üreticinin piyasanın insafına ve komisyoncuların eline terk edilmeyeceğini söyleyen Güç, CHP’nin tarım vizyonunu da paylaştı. Ürün alım garantisinin yeniden hayata geçirileceğini, kooperatifleşmenin devlet eliyle teşvik edileceğini ve üretimin yapay zeka destekli planlamalarla modern bir yapıya kavuşturulacağını müjdeledi. İklim krizi ve küresel gıda sorunlarına karşı stratejik bir devlet aklıyla hareket edeceklerini belirten Güç, mevcut iktidarın bilinçli tercihlerle tarımı bitirme noktasına getirdiğini, ancak ilk seçimle birlikte üretenin yeniden "baş tacı" edileceğini ifade etti.

"Önce faizciye değil, borçlu olduğunuz çiftçiye ödeme yapın"

Traktörlerin korna sesleri eşliğinde konuşan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise ekonomik önceliklerin yanlışlığına dikkat çekti. Devletin bugün kendi çiftçisine borçlu olduğunu belirten Arslan, iktidarın kaynakları faiz lobilerine aktarmak yerine, ekmeğinin peşinde koşan Gümüldürlü üreticiye vermesi gerektiğini söyledi. Narlıdere gibi önemli mandalina merkezlerinin rant ve imar baskısıyla yok olduğunu hatırlatan Arslan, Gümüldür’ün bu ranta kurban edilmemesi için üreticinin üretimde tutulması gerektiğinin altını çizdi. Çözümün sandıkta olduğunu vurgulayan Arslan, emekçinin yanında saf tutma çağrısı yaptı.

İthalat lobilerine eleştiri: "Çiftçinin yakasından düşün"

CHP Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem, Türkiye genelinde çiftçi yaş ortalamasının 58’e çıktığını ve gençlerin topraktan kaçtığını belirterek, bu durumun bir yönetim iflası olduğunu savundu. Gıda enflasyonunu engellemek bahanesiyle sürekli ithalata başvurulmasının üreticiyi tarladan kopardığını ifade eden Adem, ekonomi ve tarımı yönetemeyen bir iktidarın miadını doldurduğunu söyledi. "Eğer cesaretiniz varsa sandığı koyun" diyerek erken seçim çağrısını yineleyen Adem, halkın iktidarında üreticinin emeğinin karşılığını tam olarak alacağını belirtti.

Üreticinin isyanı: "Milletin efendisiydik, üreticisi bile olamadık"

Mitingde üreticiler adına söz alan 62 yaşındaki Nilgün Kurt, yaşadığı mağduriyeti gözyaşları ve öfkeyle anlattı. Geçen yıl 10 liraya mal edip 15 liraya sattıkları ürünün, bu yıl 15 lira maliyete rağmen tüccar tarafından 5 liraya alınmak istendiğini belirten Kurt, "Bir yıl boyunca gözümüzün içine baktığımız mandalinayı şimdi bedavaya istiyorlar" dedi. Atatürk’ün mirasına atıfta bulunan Kurt, "Atam kusura bakma, şu an milletin efendisi değil, üreticisi bile olamıyoruz" sözleriyle meydandaki binlerce kişinin duygularına tercüman oldu. Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık ise çiftçi çocuklarının geleceğinin karartıldığına dikkat çekerek, bu adaletsiz düzenin sürdürülemez olduğunu ifade etti.