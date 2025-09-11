Son Mühür/ Osman Günden - Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür ve Turizm Derneği’nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği toplu sünnet organizasyonu, imkânı kısıtlı ailelerin çocuklarına ücretsiz sünnet imkânı sundu. Etkinlik, hem çocuklara mutlu anılar kazandırdı hem de sosyal dayanışmanın güçlü bir örneğini sergiledi.

Geniş katılım

Şölene Menderes Kaymakamı Cevat Çelik, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Cem Kesici, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Seçgin Çetin, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dernek Başkanı Aşkın Çetin Özdiler ile Dernek Başkan Yardımcısı Mustafa Durak, konukları ağırladı.

Kortejden mehterana

Etkinlik, Bayrak Parkı’ndan başlayan yürüyüş ve araç konvoyuyla start aldı. Türk bayraklarıyla korteje katılan vatandaşlar, İzmir’in kurtuluş coşkusunu sokaklara taşıdı. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından mehteran takımı marşlarıyla coşkuyu doruğa çıkardı.

Sahnede gösteriler

Program, Rüya Nefes Kır Düğün Salonu’nda devam etti. Halk oyunları, şiir dinletileri, müzik performansları ve çeşitli sahne gösterileriyle çocuklar ve aileler keyifli anlar yaşadı. Sanatçılar ve ekipler izleyicilere unutulmaz dakikalar sundu.

Anlamlı hediyeler

Sünnet olan çocuklara dernek, Menderes Belediyesi ve Menderes Ülkü Ocakları tarafından çeşitli hediyeler verildi. Gamze Karabel, çocuklara Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye ederek eğitime katkı sağladı. Bu jest büyük alkış topladı.

Anı defteriyle tarihe not

Etkinlik alanında yer alan anı defterine katılımcılar duygularını yazdı. Dernek Başkanı Aşkın Çetin Özdiler, deftere “Bu şölen, bir bayramdan öte; bir milletin ruhunu taşıyan tören oldu. Yıllar sonra açıldığında sadece okunmayacak, hissedilecek” ifadelerini kaydetti.

Kültürel köprü

Gecenin sonunda çocukların kahkahaları, ailelerin mutluluğu ve birlik atmosferi etkinliğe damga vurdu. Cumaovalılar Derneği, bu şöleni sadece bir sünnet organizasyonu değil, geçmişle geleceği buluşturan kültürel bir köprü olarak tanımladı. Etkinliğin gelecek yıllarda da geleneksel olarak sürdürüleceği bildirildi.