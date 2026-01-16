Son Mühür/ Merve Turan - Bir milyonu aşkın eğitim çalışanının beklentilerinin karşılanması gerektiğini vurgulayan Ali Kaya, daha nitelikli ve verimli bir eğitim sistemi için sorunlu alanların ortadan kaldırılmasının zorunlu olduğunu ifade etti: “Birinci kanaat dönemi sona erdi. Eğitim çalışanları, devam eden problemlerin yanında süreç içinde ortaya çıkan yeni sorunlara da çözüm üretilmesini beklemektedir. Daha nitelikli bir eğitim için cari problemlere ivedilikle çözüm üretilmelidir.”

“Eğitim çalışanlarının memnuniyeti ülkenin geleceğidir”

Öğretmenlerin çalışma koşullarının eğitim kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çeken Kaya, yetkililere çağrıda bulundu:“Öğretmenlerin memnuniyeti çocuklarımızın, gençlerimizin ve ülkemizin geleceğini doğrudan ilgilendirmektedir. Yetkililer, çalışma şartlarını iyileştirme ve kalıcı çözümler üretme noktasında daha kararlı olmalıdır.”

“Öğretmen ihtiyacı kadrolu istihdamla karşılanmalıdır”

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına tepki gösteren Kaya, öğretmen açığının kadrolu atamalarla kapatılması gerektiğini belirtti. “Öğretmen açığı, insan haklarına ve çalışma ahlakına aykırı yöntemlerle kapatılmamalıdır. Atamalar ihtiyacı karşılayacak şekilde kadrolu yapılmalı, bu sorun artık kronik bir başlık olmaktan çıkarılmalıdır.” Yeni yayımlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni de değerlendiren Kaya, düzenlemenin öğretmen beklentilerini karşılamadığını ifade etti.

“Bazı sorunlara çözüm getirse de eksik düzenlemeler barındırmaktadır. Mevcut haliyle yeni sorun alanları oluşturma riski taşımaktadır.”

“Resen atamalar mağduriyet üretiyor”

Norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atamalarına da tepki gösteren Kaya, bu uygulamanın durdurulması gerektiğini vurguladı. “Bu uygulamalar aile bütünlüğüne zarar vermekte, ciddi zaman ve maliyet yükü oluşturmaktadır. Engelli öğretmenler ile ailesinde engelli birey bulunanların istisna tutulmaması açık bir adaletsizliktir. Pozitif ayrımcılık anayasal bir zorunluluktur.” Eğitim yöneticiliğinin ikincil görev olmaktan çıkarılması gerektiğini ifade eden Kaya, kalıcı bir sistem çağrısı yaptı.

“Yazılı sınav ve nesnel ölçütlere dayalı, mesleki başarıyı esas alan bir kariyer modeli kurulmalıdır. Sürekli değişen yönetmelikler yerine kalıcı bir yapı oluşturulmalıdır.”

Meslek Kanunu ve ekonomik talepler

Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini belirten Kaya, gerekli hizmet süresini tamamlayan tüm eğitim yöneticilerine uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik haklarının tanınmasını istedi. Ek ders ücretleri ve maaşlara da değinen Kaya, hakem kurulu kararlarıyla belirlenen ücretlerin enflasyon karşısında eridiğini belirterek ekonomik düzenleme çağrısı yaptı.

Okullara ödenek ve personel çağrısı

Okullardaki yardımcı personel ve ödenek eksikliğine dikkat çeken Kaya, her okula düzenli bütçe tahsis edilmesi gerektiğini söyledi. Öğrencilerin internet ve sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korunması gerektiğini ifade eden Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nı düzenleme yapmaya davet etti. Açıklamasının sonunda Gazze’de yaşananlara da değinen Kaya, İsrail menşeli ve işgali destekleyen ürünlerin okul kantinlerinde satılmasının yasaklanması gerektiğini ifade ederek boykot çağrısı yaptı. Ali Kaya, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Eğitim-Bir-Sen olarak sorunların takipçisi olmaya, çözüm için mücadele etmeye devam edeceğiz.”