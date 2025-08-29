İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9), önceki gün saat 21.45’te Menderes açıklarında lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenleri tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları, lastik bottaki 18 kişiyi durdurarak yakaladı.
Yakalanan göçmenler karaya çıkarıldıktan sonra sağlık kontrollerinden geçirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilerek yasal sürece dahil edildiler.
Kaynak: İHA