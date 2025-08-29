Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi’nin ücretsiz eğitim desteği sunduğu Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), 2025-2026 eğitim-öğretim yılına hızlandırılmış programla giriş yaptı. Bu yıl yaklaşık 2 bin öğrencinin faydalanacağı merkezde, tüm ders materyalleri ücretsiz sağlanırken deneme sınavları ve rehberlik hizmeti de sunuluyor.

Yoğunlaştırılmış başlangıç programı

BELGEM’de YKS ve LYS gruplarına yönelik hazırlanan hızlandırma programı kapsamında öğrenciler, iki hafta boyunca hafta içi her gün 09.00-12.00 saatleri arasında toplam 40 saat ders görecek. 8 Eylül’de okulların açılmasıyla birlikte tüm kademelerde program normal düzene dönecek. Bu yıl tatil günleri Pazar ve Pazartesi olarak belirlendi.

Tüm kademelere ücretsiz eğitim desteği

Merkezde 4. ve 5. sınıflara İngilizce, 6. sınıftan mezun öğrencilere kadar tüm kademelerde farklı derslerde eğitim veriliyor. Kayıtlı 1.800 öğrencinin bulunduğu BELGEM’de ek kontenjanlarla bu sayının 2.000’e ulaşması hedefleniyor. Bornova’da ikamet eden veya Bornova’daki okullarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor.

Yayın, deneme sınavı ve rehberlik ücretsiz

BELGEM’de tüm ders materyalleri öğrencilere ücretsiz sağlanıyor. Ayrıca aylık deneme sınavları yapılıyor ve rehber öğretmenler özellikle sınav gruplarına birebir danışmanlık hizmeti veriyor.

Güçlü eğitim kadrosu

Merkez, 46 öğretmen ve 3 idareciden oluşan toplam 55 kişilik kadroyla hizmet veriyor. Eğitim dışındaki destek personeli arasında 2 temizlik görevlisi, 2 güvenlik personeli ve 2 kantin çalışanı bulunuyor. Bu yıl hizmete giren kantin, öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Başkan Eşki: “Eğitimde fırsat eşitliği önceliğimiz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM’in yıllardır gençlere önemli katkılar sağladığını belirterek, “Eğitimde fırsat eşitliği en temel önceliğimiz. Yayın desteğinden deneme sınavına, rehberlikten sosyal alanlara kadar her detayı düşündük. Gençlerimizin hayallerine giden yolda yanlarında olacağız” dedi.

Müdür Kayalı: “Her kademeye destek veriyoruz”

BELGEM Müdürü Süheyla Kayalı, yeni döneme hızlandırma programı ile başladıklarını ifade ederek, “9 Eylül’den itibaren dördüncü sınıftan mezun sınıflara kadar her kademeye eğitim desteği veriyoruz” diye konuştu.