Süper Lig’de Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, 6 maçta topladığı 12 puanla averajla 2. sıraya yükseldi.

Beşiktaş'a Şans Tanımadı

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda Beşiktaş karşısında etkili bir oyun sergiledi. İzmir temsilcisi, rakibine şans tanımadı ve 3-0’lık skorla galip geldi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de namağlup unvanını korudu.

Ligde En Çok Gol Atan 3 Takımdan Biri

Göztepe, 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Hücumda etkili olan İzmir ekibi, toplamda 10 gol attı ve ligin en çok gol atan 3 takımından biri oldu. Defansta da dirençli bir performans gösteren Göztepe, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

İç sahada Beşiktaş’ı 3-0 yenen Göztepe, İstanbul’da Misirli.com.tr Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. Deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Gelecek Maç ve Hedefler

Göztepe, Süper Lig’in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Eyüpspor ile karşılaşacak. İzmir ekibi, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda üst sıralardaki yerini korumayı amaçlıyor.