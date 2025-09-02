İzmir açıklarında, Menderes ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından iki ayrı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Yetkililer, olayların detaylarını ve sonrasında yapılan işlemleri kamuoyuyla paylaştı.

Menderes'te lastik bot faciası önleniyor

Menderes ilçesi açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik unsurları, tehlikeli şekilde seyreden bir lastik bot tespit etti. Botun içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine, ekipler derhal harekete geçti. Yoğun çabalar sonucunda durdurulan bottaki 2'si çocuk 19 kişi, güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Bu kişilerin can güvenliğini riske atarak gerçekleştirdikleri tehlikeli yolculuk, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle faciasız bir şekilde sonlandı.

Çeşme kıyılarında yüzerek geçiş girişimi

Benzer şekilde, Çeşme ilçesi açıklarında da dikkat çeken bir olay yaşandı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek için denize atlayarak yüzmeye çalışan bir kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. Tek başına tehlikeli bir yolculuğa çıkan bu şahıs, yüzerek kıyıdan uzaklaşmaya çalışırken yakalandı. Şahsın denizdeki tehlikeli girişimi, erken bir müdahale ile engellenmiş oldu.

Göçmenler yasal süreç için sevk edildi

Her iki operasyonda yakalanan toplam 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığındaki yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bu kişilerin Türkiye'ye ne şekilde ve ne zaman girdiklerine dair detaylı incelemeler yapılacağı belirtildi. Yetkililer, yasa dışı göç faaliyetleriyle mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.