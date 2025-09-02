Son Mühür - Cumhurbaşkanlığına bağlı Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan İzmir Alsancak Limanı'nın özelleştirme sürecinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Abu Dhabi Port ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kalırken, geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yabancı ortaklı bazı Türk yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü ve bu süreçte önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtmişti. Bakanın açıklamaları sonrası gözler sektöre çevrilirken, İzmir Limanı için sürpriz bir alıcı adayı gündeme geldi.

Gezgin'den 'değerlendiririz' vurgusu

30 yılı aşkın süredir lojistik sektöründe faaliyet gösteren ve son dönemde gemicilik ile limancılık alanındaki atılımlarıyla dikkat çeken Erk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Emrah Gezgin, İzmir Alsancak Limanı’yla ilgilendiklerini açıkladı. Şirket yöneticilerinin bir süredir limanla ilgili kapsamlı incelemeler yaptığı ve çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Bünyesindeki lojistik ve limancılık şirketi Erkport’u, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli liman devi Abu Dhabi Ports ile ortak bir yapıya dönüştüren, ayrıca Uzak Doğu’dan Arap ülkelerine ve Türkiye’ye otomotiv taşımacılığını büyüten Gezgin, “Türkiye’nin en büyük gemi operatörlerinden biriyiz. Varlık Fonu’nun da İzmir Limanı’nda yeni bir yapılanma içinde olduğunu biliyoruz. Talep gelirse seve seve değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

“Bunun için konuşmak çok erken...”

TCDD İzmir Limanı’nın yanı sıra İstanbul Haydarpaşa Limanı ile İskenderun’da Atakaş ve İsdemir limanlarında operasyonlarını sürdüren Erk Port’un, İzmir Limanı’nı da Haydarpaşa gibi otomotiv taşımacılığı amacıyla kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise Tolga Emrah Gezgin, “Bunun için konuşmak çok erken” yanıtını verdi. Öte yandan denizcilik sektöründe, İzmir Limanı’nın özelleştirilmesi sürecinde Gezgin’in Arap ortağı olan Abu Dhabi Port Holding’in de sürece dahil olabileceği kulislerde konuşuluyor.

Türkiye’nin 22. büyük firması

Tolga Emrah Gezgin, önce sahibi olduğu lojistik ve limancılık firması Erkport’un filosuyla otomotiv taşımacılığına adım attı. Ardından, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli global liman operatörü Abu Dhabi Ports’un deniz lojistiği şirketi Noatum Maritime ile ortaklık kurarak bu alandaki faaliyetlerini genişletti. Erk Holding’in Arap ortaklarıyla kurduğu United Global Ro-Ro, 11 gemilik filosuyla hizmet veriyor. Şirket, çevreci yaklaşımı doğrultusunda iki LNG yakıtlı gemiyle karbon emisyonlarını yüzde 25 oranında azaltmayı hedefliyor. Türkiye'den başlayarak Orta Doğu üzerinden Çin’e ve oradan Avrupa’ya uzanan lojistik ağıyla bu yıl 100 bin adet binek araç taşımayı planlıyor. Gezgin’in şirketi, Fortune 500 Türkiye listesine girerken, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2024 verilerine göre en büyük 1000 ihracatçı arasında 163. sırada yer aldı. Ayrıca Erkport, Türkiye’nin en büyük 22. hizmet ihracatçısı olma başarısını da gösterdi.