Türkiye'nin dört bir yanında konut aidatları rekor seviyelere ulaşırken, İzmir de bu artıştan en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Site ve apartman yönetimi platformu Apsiyon'un 2025 yılına ait kapsamlı raporu, İzmir'in aidat haritasındaki yerini ve bu artışın arkasındaki sebepleri net bir şekilde ortaya koyuyor.

İzmir'de aidatlar dördüncü Sırada

Apsiyon raporuna göre, 2025 yılında İzmir, Türkiye genelinde en yüksek aidat ödenen dördüncü il olarak öne çıkıyor. Ortalama aidatın 4.919 TL olduğu İzmir, Muğla, İstanbul ve Ankara'dan sonra geliyor. Ancak dikkat çeken bir diğer nokta da son üç yıldaki artış oranı. İzmir'deki aidatlar bu dönemde tam yüzde 354 gibi çarpıcı bir oranda yükseldi. Bu artışın temel nedenleri arasında personel maliyetleri, yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar gösteriliyor.

Çeşme'de durum daha vahim

Raporun alt kırılımları incelendiğinde, İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de aidatların il ortalamasının çok üzerine çıktığı görülüyor. Tıpkı Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde olduğu gibi, Çeşme'deki sitelerde aidatlar 10 bin TL'yi aşan seviyelere ulaşabiliyor. Bu durum, özellikle havuz, spor salonu gibi lüks imkanlara sahip sitelerde daha belirgin hale geliyor. Artan personel giderleri ve tesis bakımı gibi maliyetler, bu bölgelerdeki aidatları rekor seviyelere taşıyor.

Artan maliyetler ve yaşam tarzı seçimi

Apsiyon'un raporu, İzmir gibi büyük şehirlerdeki aidatların orta gelirli ailelerin bütçesini zorladığını ve şehir içi göç hareketlerini tetiklediğini ortaya koyuyor. Çeşme gibi lüks ve tatil odaklı bölgelerde yüksek aidatlar normalleşirken, daha uygun bütçeli yaşam alanları arayışı artıyor. Bu durum, sadece konut fiyatlarını değil, toplu yaşam alanlarının yönetim giderlerini de göz önünde bulunduran yeni bir yaşam tarzı seçimini beraberinde getiriyor.