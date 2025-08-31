İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Folkart iş birliğiyle, Alsancak Kültürpark'taki Atlas Pavyonu'nda sanatseverlere kapılarını açan iki özel sergi, büyük ilgi görüyor. 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile eş zamanlı olarak başlayan sergiler, ilk iki günde yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı. Bu durum, fuar ve kentin kültür-sanat hayatına önemli bir katkı sağladığı şeklinde yorumlandı.

Tarih ve teknoloji bir arada

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ile birlikte sergi alanını ziyaret ederek, elde edilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sancak, "Bugüne kadar Folkart Gallery'de birçok sergiye imza attık. Bu yıl ise, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın desteğiyle sergilerimizi halkın daha kolay ulaşabileceği Kültürpark'a taşıdık. İlk iki günde 15 bin kişinin ziyaret etmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Tüm halkımızı fuara ve bu özel sergilere davet ediyoruz" dedi.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği sergilerden biri olan 'Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı - Mustafa Kemal Atatürk', Atatürk'e ait bugüne kadar hiç görülmemiş özel eşyalar ve belgelerle dikkat çekiyor. Küratörlüğünü Fahri Özdemir'in yaptığı sergi, 1907'den 1938'e kadar uzanan Atatürk'ün yaşamına ve liderliğine dair 476 eser ve 250'den fazla fotoğraf sunuyor. Sergi, 29 Ağustos'tan 21 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Refik Anadol'un yapay zeka eserleri İzmir'de

Dünyaca tanınan medya sanatçısı Refik Anadol'un iki özel eseri de ilk kez İzmirlilerle buluştu. "Şifanın Algısı" adlı eseri, yapay zeka ve veri bilimi kullanarak ruh sağlığı tedavisi gören bireylerin beyin verilerinden oluşturulan bir veri heykeli olarak öne çıkıyor. Bu eser, izleyicilerde empati ve şefkat duygularını tetiklemeyi amaçlıyor.

Diğer eseri olan ve dünya prömiyerini İzmir'de yapan "Makine Rüyaları: Ege", Ege Denizi'nin çevresel verilerini dijital pigmentlere dönüştürerek doğayla sanatsal bir bağ kuruyor. Sekiz dakikalık bu çalışma, ayna efektleriyle sonsuzluk hissi veren bir deneyim sunuyor. Refik Anadol'un bu yenilikçi eserleri, 29 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında Kültürpark'ta Folkart'ın desteğiyle ziyaret edilebiliyor.