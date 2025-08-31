30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Bayraklı’da gençlik ve spor bir araya geldi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından akşam saatlerinde Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen “All-Star Moneyball” basketbol şöleni, renkli görüntülere sahne oldu.

Minik sporculardan veteranlara kadar farklı yaş gruplarının sahaya çıktığı etkinlikte, kıyasıya geçen maçlar ve smaç yarışması izleyicileri büyüledi. Final karşılaşması ise salonda heyecanı doruğa çıkardı.

Müzik ve spor aynı sahada buluştu

Basketbol şölenine ayrı bir renk katan etkinlik ise hip-hop konseri oldu. Anıl Piyancı ve Grozaonfire sahne performanslarıyla gençleri coşturdu. Sporun dinamizmi ve müziğin enerjisi birleşerek katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

İzmir Fuarı’nda Bayraklı standı

Zafer Bayramı kutlamaları, Bayraklı Belediyesi’nin İzmir Enternasyonal Fuarı’ndaki standında da coşkuyla devam etti. Soğuk heykellerin performansları, yapay zeka destekli fotoğraf çalışması, halk oyunları ve müzik dinletileri fuar ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı.

Vatandaşlar, stantta dağıtılan Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek renkli görüntüler oluşturdu. Bayraklı standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Başkan Önal: “Atatürk’ün mirasına sahip çıkacağız”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yaptığı açıklamada Zafer Bayramı’nın önemine vurgu yaptı:

“103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu eşsiz zafer, milletimizin bağımsızlık iradesini dünyaya ilan etmiştir. Bu zafer bizlere sadece özgür bir gelecek kazandırmamış, aynı zamanda Cumhuriyet’in kapılarını aralamıştır. Bizler, bu mirasa sahip çıkmakla yükümlüyüz. Bayraklı Belediyesi olarak Ata’mızın gösterdiği yolda çağdaş, modern ve güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”