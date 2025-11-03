25 Ekim’de başlayan festival boyunca İzmir’in kültürel noktaları birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi’nde “Ensemble Ümit Yılmaz” konseri sahnelendi. Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Yalancının Resmi” oyunu ise tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü. Alaçatı Meydanı, Sokak Tiyatrosu ve Performans Şenliği ile açık hava sahnesine dönüştü. İzmir Devlet Opera ve Balesi ise Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde sahnelediği “Troya” operasıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Atölyelerde yaratıcı deneyimler

Festival süresince, sanatseverlere yalnızca izleyici değil, üretici olma fırsatı da sunuldu. İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü Açık Teşhir Alanı’nda düzenlenen “Çevre Atölyesi” ve “Ahşap Gemi Model Maket Atölyesi” yoğun katılımla gerçekleşti. Ayrıca, Çeşme Kalesi’nde gerçekleştirilen “Gelenekten Geleceğe Ebru Sanatı” ve Cön Keçe Atölyesi, katılımcılara el emeğiyle üretim imkânı sundu.

Çocuklara özel etkinliklerle dolu dolu festival

Festivalin en renkli alanlarından biri olan Gündoğdu Meydanı’ndaki Çocuk Köyü, tiyatro oyunları, atölyeler ve sahne gösterileriyle minik ziyaretçilerin gözdesi oldu. Son gün etkinliklerinde “Meddah Gösterisi” ve “Mirket İş Başında” tiyatrosu sahnelendi. Alaçatı Meydanı’nda düzenlenen “Masal ve Kukla Şenliği” ise çocuklara eğlenceli ve yaratıcı bir gün yaşattı.

Kubat’tan coşkulu Cumhuriyet konseri

Festivalin kapanış konserinde sahneye çıkan ünlü türkücü Kubat, Gündoğdu Meydanı’nı dolduran kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserine Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dev ekrana yansıtılan görüntüleri eşliğinde seslendirdiği “Al Ömrümü” adlı şarkıyla başlayan Kubat, duygusal anlar yaşattı.

Sanatçı, “Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyoruz. Bu yüzden Ulu Önder Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” sözleriyle sahnedeki duygularını paylaştı.

Sevilen türkülerini seslendiren Kubat, izleyenlere coşku dolu bir kapanış yaşatarak festivalin finaline damga vurdu.

9 gün boyunca İzmir sanatla buluştu

İzmir Kültür Yolu Festivali, konserlerden tiyatroya, çocuk etkinliklerinden geleneksel sanat atölyelerine kadar yüzlerce kültür-sanat etkinliğiyle kentin kültürel dokusuna renk kattı.

Dokuz gün boyunca on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan festival, hem sanatseverlerin hem de ailelerin buluşma noktası oldu.

