Son Mühür/ Beste Temel- DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, Buca Belediye Meclisi gündemine gelen eski cezaevi arazisine yönelik imar planı değişikliği hakkında çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Uygur, İller Bankası mülkiyetindeki alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli yeni düzenlemenin ilçenin geleceğine vurulmuş bir darbe olduğunu savunarak yerel yönetime ve meclis üyelerine tarihi bir çağrıda bulundu.

Buca’nın geleceği imar notlarına sığdırılamaz

Buca Belediye Meclisi’nin kritik oturumu öncesinde değerlendirmelerde bulunan Aybar Uygur, yapılacak görüşmenin teknik bir imar değişikliğinden çok daha öte anlamlar taşıdığını vurguladı. Mevcut dokunun zaten yoğun bir nüfus baskısı altında olduğunu hatırlatan Uygur, bu planın hayata geçmesi durumunda altyapısı zaten yetersiz olan bölgeye taşınamayacak bir yapı yükü bindirileceğini ifade etti. Kentin sınırlı olan yeşil ve açık alanlarının korunması gerektiğini belirten İl Başkanı, rakamlar ve yoğunluk tabloları üzerinden bir kentin kaderinin tayin edilemeyeceğine dikkat çekti.

Meclis üyelerine tarihi sorumluluk hatırlatması

Açıklamasında yerel siyasetçilere yönelik uyarılarda bulunan Uygur, oylamaya katılacak meclis üyelerinin sadece bugünü değil, gelecek kuşakları da etkileyecek bir karar vereceklerini söyledi. Bu plana onay vermeyenlerin kent hakkını savunanlar olarak anılacağını dile getiren Uygur, aksi yönde karar alanların ise tarihin huzurunda ve toplum nezdinde unutulmayacak bir sorumluluk üstleneceklerini kaydetti. Uygur’a göre bu oylama, kamu yararının gözetilip gözetilmediğine dair açık bir siyasal dürüstlük ve vicdan muhasebesi niteliği taşıyor.

Hukuki mücadele ve kent hakkı vurgusu

Kamu menfaatine aykırı görülen her türlü adımın karşısında duracaklarını net bir dille ifade eden Aybar Uygur, gerekirse tüm yargı yollarını sonuna kadar kullanacaklarını ilan etti. "Kentler rakamlarla değil, insanla yaşar" diyerek yaşam kalitesine vurgu yapan Uygur, Buca’nın geleceğinin birkaç satırlık plan notuna kurban edilemeyecek kadar kıymetli olduğunu belirtti. Toplumsal duyarlılık ve kent estetiği çerçevesinde yürütülecek hukuki sürecin, Buca halkının nefes alma hakkını savunmak adına bir zorunluluk olduğunu sözlerine ekledi.